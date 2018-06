5 perfis de decoração possível para seguir no Instagram e se inspirar

A decoração faz toda a diferença para deixar a nossa casa ou apartamento com cara de lar. No entanto, nem todo mundo pode investir em um profissional que personalize cada ambiente de acordo com as nossas necessidades e desejos – muito menos em móveis e itens caros.

Mas isso não é desculpa para deixar o seu cantinho sem personalidade! Estes perfis no Instagram são ótimas inspirações para você mesma caprichar na sua moradia:

Com um clima aconchegante, o perfil criado pela jornalista Lorena Tabosa apresenta não apenas inspirações para deixar a sua casa ainda mais charmosa, como também dá dicas práticas de gastronomia e truques para receber bem seu convidados.

A artista visual Raquel Baldicerotti e seu marido, o programador Luciano, mostram como é morar e trabalhar em um espaço de 67 metros quadrados. O local é todo decorado com elementos de botânica, como esta parede atrás da cama enfeitada com ramos de planta seca:

Além de mostrar os detalhes encantadores do seu apê, a designer Sabrina Olivetti ensina alguns truques domésticos como formas diversas de arrumar a cama, o que fazer para aguar as plantas sem molhar a casa toda e como aplicar stencil para texturizar a parede.

A blogueira Karol Pinheiro criou um perfil para compartilhar a reforma do seu novo apartamento e mostra como os detalhes fazem toda a diferença na hora de montar o seu novo cantinho.

Tudo é decoração… 😂❤️ A post shared by Jardim no Cimento (@jardimnocimento) on Jul 9, 2017 at 6:15am PDT

Quer mais? Neste espaço a editora digital de CASA CLAUDIA, Aline Gomiero, apresenta uma curadoria caprichada de perfis de decor, design e arte: