7 atitudes simples para tornar seus dias muito melhores

A vida é corrida, as cobranças não são poucas e o ânimo – não é de se estranhar – muitas vezes acaba indo lá para baixo. Mas isso não é uma sentença final: você pode e deve tentar levantar seu astral e melhorar seu dia sempre que perceber que não está muito bem por causa de coisinhas que vão se acumulando ao longo dos dias.

Com o auxílio da psicóloga clínica Carolina Gil e de estudos acadêmicos, trazemos aqui sete dicas de atitudes que são capazes de melhorar seu humor e deixar os dias muito mais leves, mesmo que os problemas continuem dando as caras.

Acorde meia hora mais cedo que o necessário

Você sabe direitinho o tempo que leva para preparar e tomar seu café da manhã e para dar conta do combo higiene + beleza? Ótimo. Então levante meia hora mais cedo que isso.

Um estudo da clínica de psicologia da Victoria University (Austrália) concluiu que o cérebro leva cerca de 30 minutos para concordar com o corpo que as atividades do dia realmente começaram. Então, para não passar essa primeira meia hora se arrastando pela casa ou já pela rua, se dê esse tempo. Aproveite para cuidar das plantas, brincar com seu pet, colocar o noticiário em dia.

Ouça música

A boa sensação causada por ouvir uma música de que você gosta faz o cérebro produzir dopamina, um neurotransmissor conhecido como “hormônio do prazer” por recompensar o corpo com um bem-estar instantâneo. Por isso, colocar música nos fones ou no ambiente tem o poder de levantar o seu astral rapidamente.

“A quantidade de dopamina liberada depende do quanto você gosta das músicas ouvidas. Um estudo da universidade canadense McGill mostrou que músicas neutras ajudam na produção de um pouco do hormônio, mas quando são aquelas favoritas há um auge na liberação”, observa Carolina.

Então já sabe: capricha na playlist e turbina esse ânimo! 😊

Liste as tarefas dos dias por escrito

A psicóloga sugere o uso de um bullet journal, de planilhas no computador ou de apps no celular para listar suas tarefas dos dias por escrito. “Conseguir visualizá-las é muito importante para ter noção do que precisa ser feito, do que efetivamente foi cumprido e do que ainda está em aberto. Esse controle visual elimina boa parte da ansiedade em relação às responsabilidades”, explica.

O bullet journal é um caderno em que você dedica cada página a um dia e ali lista as tarefas. À medida que as finaliza, indica isso com um ou as riscando, além de fazer decorações personalizadas para indicar seu humor e outros detalhes que quiser registrar. O que não foi possível fazer é reorganizado nos dias seguintes e bola pra frente. Em planilhas no computador você faz o mesmo, mas em colunas ou abas em vez de páginas de papel. E nos apps de organização basta preencher as telas e indicar os status das tarefas de acordo com o esquema do próprio aplicativo.

Ouça podcasts em trajetos mais longos

Se seus trajetos forem longos e você sentir necessidade de investir esse período em conteúdo, para ficar mais informada, que tal selecionar alguns podcasts, como o Bem Bruxonas? Neste link abaixo você aprende tudo sobre o que são podcasts e encontra dicas de alguns bem legais!

Mande um “oi” para uma amiga

Ouça o conselho da psicóloga Carolina Gil: “Tem aquelas amigas que sabem como estamos só pelo ‘oi’ no Whatsapp. O contato com elas é capaz de mudar um dia para melhor, porque boas amigas sempre sabem o que falar para nos animar ou incentivar nos momentos mais tensos ou chatos da nossa vida. Mesmo que o dia esteja uma correria, separar três minutinhos para um papo desse tipo é um investimento que vale muito.”

Ela lembra de algo importante aqui: esteja sempre pronta para ser a amiga que anima ou incentiva quando as outras estão borocoxô. “Amizade é um caminho de duas vias”, reforça Carolina.

Faça uma meditação express quando o estresse apertar

Não é preciso estar em um ambiente isolado ou preparado com tecidos e odores e sons especiais para meditar: você só precisa conseguir não ser interrompida e focar em você mesma por alguns minutos.

Isso significa que na mesa de trabalho dificilmente vai rolar (a não ser que você trabalhe em home office E sozinha), mas uma escapadinha de dois minutos para um lugar mais calmo da empresa, com um app de meditação instalado no celular e fones de ouvido já podem ajudar a aliviar bem o estresse.

Tome um banho antes de dormir

Mas não imediatamente antes de ir para a cama: de acordo com um estudo realizado pelo Departamento de Engenharia Biomédica da Universidade do Texas, nos EUA, um banho tomado de uma a duas horas antes de dormir faz com que você pegue no sono mais rápido e passe adequadamente pelas quatro fases do sono (leve 1, leve 2, pesado e REM) ao longo da noite.

E uma noite bem dormida é um primeiro passo para começar o dia bem e ter mais disposição para suas tarefas e correrias.