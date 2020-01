Como reaproveitar materiais escolares e economizar na volta às aulas

Começo de ano é carregado de sentimentos de renovação, e isso é sentido fortemente na volta às aulas das crianças. Mas comprar materiais escolares novos custa uma boa grana, ainda mais se tiver mais de um filho em casa, vamos combinar.

Entre os produtos escolares que você comprou no último ano, como cadernos, apontador e lápis coloridos, é provável que tenha um ou mais itens que não foram utilizados ou que tenham sido pouco usados. E deixá-los de lado só porque não foram comprados nesta temporada é jogar dinheiro fora, o que aperta ainda mais o orçamento familiar.

Por isso, nós separamos algumas ideias inspiradoras para customizar produtos ou criá-los do zero com materiais que você já possui em casa para a sua criança começar mais um ano letivo com muito estilo e consciência ecológica também.

Cadernos com capas personalizadas

O caderno é o item que sempre chama atenção e que a criançada usa muito ao longo do ano. Os produtos carregam o jeitinho e características dos pequenos na atual fase deles, e dá para criar um universo de ideias para enfeitar e personalizar o material deles, como este com um coração entrelaçado por fios vermelhos. Que amorzinho!

Ainda na vibe fofa, este caderno escrito “LOVE” (amor, em inglês) vai deixar um pequeno – só que nem tão pequeno – recadinho sobre o que você sente pelo seu bebê, que nem é mais pequenino assim.

Pasta sanfonada

Esta pasta sanfonada é perfeita para não perder as provas e trabalhos das crianças e deixar tudo bem organizado, como uma boa virginiana adora! E o melhor: escolha cores que combinem com o material dos pequenos ou que eles gostem muito, sem precisar ter que recorrer às opções padronizadas do mercado.

Caixa organizadora com rostinhos

Outra maneira de deixar livros, cadernos e pastas no lugar é usar lindas caixas organizadoras com rostinhos de animais ou outros personagens queridos. Pintar com tintas bem fofinhas ou encapar com folhas coloridas vai deixar o visual ainda mais charmoso na mesa de estudos ou quarto do filhote.

Sabe aquela embalagem de amaciante que você jogaria fora? Dá para reaproveita-la em organizadores para diferentes materiais escolares do seu filho. Personalize com adesivos dos personagens preferidos dele.

Borracha de pizza e apontador do “Starbucks”

Olha que ideias lindinhas e que, bem conservadas, torna possível o reaproveitamento dos produtos durante o ano inteiro. Uma capa para a borracha vai personalizar o material e deixá-lo limpo por mais tempo. A segunda ideia do vídeo é mais legal ainda, a sua criança vai ser a única a ter um apontador com formato de Frappuccino na sala.

Divisórias para livros e cadernos

Dependendo da fase escolar, se perder entre as matérias pode se tornar um verdadeiro caos para os pequenos, e nem todo mundo gosta de fichários ou carregar mil cadernos na mochila. Por isso, um separador de páginas super coloridinho e cheio de vida vai deixar cada disciplina acessível para ser encontrada e tornar mais atrativo o aprendizado.

Lápis, tesoura, régua e cola com muito brilho!

Este vídeo é aquele que tem um mix de várias coisinhas que não desgastam ao longo do ano e que vão inspirar as crianças que AMAM glitter e acham que todo o brilho do mundo ainda é pouco para elas. De cadernos purpurinados a réguas mágicas. Mas ó, tente dar preferência para o glitter biodegradável, tá?

Estojo com pedras de strass

Jogar fora um estojo que ainda pode ser utilizado? Nem pensar! Se inspire neste produto que, além de poder ser personalizado, ainda pode ganhar uma cor diferente da que você usou no ano anterior. Dá para lavar com água sanitária para retirar os pigmentos da cor original e, até mesmo, pigmentar com uma cor da preferência dos pequenos. E para não deixar a natureza mais sobrecarregada, tente usar tinturas naturais, tá?

Reaproveitando folhas não usadas para criar um caderno novo

Se sobrou folhas novinhas do caderno escolar, você pode fazer um novo sem precisar comprar outro no mercado. Este dá certo com aqueles cadernos com espiral, e dá para deixar um toque especial na capa com colagens e pequenos detalhes lindinhos.