Dicas para limpar materiais escolares e começar as aulas com tudo novo

Na sala de aula, a criançada espalha bolsas pelo chão, brinca com estojo, mancha o uniforme com tinta, desgasta o tênis e a lancheira e faz muitas outras “tarefas” que são perfeitamente normais para qualquer pequenino. Brincar, se sujar e gastar os itens escolares fazem parte, mas, no final das contas, também gera uma preocupação com a exposição das crianças a microorganismos, fungos e bactérias.

A gente sabe que nem sempre cabe no orçamento levar para a lavanderia objetos maiores, como mochilas e até uniformes, para garantir uma boa limpeza. Mas com alguns cuidados e produtos certos, é possível tirar aquelas manchas de canetinha, mofo, encardido, cheiro de comida em lancheiras e outros probleminhas de limpeza que podem afetar também a saúde das crianças.

Algumas ideias são tiro e queda para melhorar a aparência dos materiais escolares e deixar tudo limpinho para a volta às aulas, mas nem todos são recomendados para serem utilizados em qualquer material, viu?

Com soluções caseiras e dicas simples, você vai economizar uma grana reutilizando os itens do ano anterior, sem precisar comprar novos para as crianças. Separamos algumas soluções e dicas de limpeza para deixar tudo limpinho e com cara de novo para um ano letivo maravilhoso.

ACETONA

Sim, ainda estamos falando de limpeza de produtos escolares! Esse produto queridinho das manicures ajuda mesmo a tirar aquelas marcas de canetas que não saem de forma alguma na máquina de lavar. Coloque um pouco de acetona em um pedaço de algodão e pressione levemente sobre o tecido manchado pela tinta de caneta. Você vai notar que a tinta vai passar para o algodão, deixando o tecido do estojo ou mochila limpo novamente. Talvez seja necessário repetir o procedimento até que a mancha saia totalmente.

SABONETE BRANCO

O sabonete branco é ótimo para tirar aquelas manchas desconhecidas que ficaram impregnadas nos objetos escolares. É um super aliado para eliminar sujeiras mais complicadas e é fácil de ter em casa ou achar em supermercados. Se você ainda está em dúvida, é aquele que usamos no banho mesmo, viu? Esfregue a barra sobre o tecido molhado ou outro material que queria deixar tinindo. Deixe agir por alguns minutos e enxágue em seguida.

SABÃO DE COCO

Ele tem um diferencial quanto ao sabonete branco, que é usado para tirar manchas mais pesadas. O produto serve para limpezas leves e moderadas, como tirar a poeira externa com a ajuda de um pano úmido e também a limpeza interna de materiais feitos com lona. Tanto na forma líquida quanto em estado sólido, o sabão de coco é fácil de ser encontrado e manipulado. Com a ajuda de um pano úmido, esfregue o produto na superfície do material que deseja limpar. Depois, é só passar um pano úmido apenas com água para tirar algum resquício do sabão.

DETERGENTE NEUTRO

Esse produto é bem comum na casa da gente e vai facilitar – e muito – a limpeza e retirada das sujeiras mais complicadas, tudo sem muito esforço. No caso da mochila, o ideal é diluir o detergente, cerca de uma colher de sopa, em uma bacia com aproximadamente 5 litros de água e deixar o material de molho por pelo menos 30 minutos. Se a sujeira for mais complicadinha, esfregue um pouco de sabonete branco na área manchada e deixe agir por mais alguns minutos.

ÁGUA SANITÁRIA

Não é recomendado o uso de água sanitária para limpar alguns tipos de materiais, principalmente os que possuem tecidos de lona e algodão. O uso do produto, que é forte e deve ser usado com cautela, pode manchar tecidos coloridos e desbotar partes tingidas dos uniformes. Por isso, use com máxima atenção e apenas se a etiqueta do produto permitir.

BICARBONATO DE SÓDIO

Para tirar as manchas das lancheiras de plástico e também o cheiro de comida que ficou impregnado, uma solução pode estar no uso do bicarbonato de sódio. Para as manchas, uma mistura de bicarbonato com sumo de limão vai tirar aqueles pingos de molho de tomate, por exemplo, dos itens plásticos. Para tirar o cheiro de alimento, deixe de molho por cerca de meia hora o material escolar em uma mistura de bicarbonato com água. Vai ficar com cara de novo!

VINAGRE E LIMÃO

Desinfetar objetos pequenos, como canetas, tesouras, réguas e cadernos com capas duras, e até mesmo em outras superfícies maiores, pode ter uma solução caseira e natural, sem precisar usar produtos químicos. O vinagre (de álcool ou de maçã) é um desinfetante capaz de fazer uma excelente limpeza e higienização de quase todos os materiais. Faça uma mistura do produto com cascas de limão em um vidro e deixe descansar por duas semanas antes de usar, para a solução fazer efeito. E o melhor: o limão tem efeito bactericida!