6 dicas para aproveitar as férias sozinha em São Paulo

É na época das férias que o lado explorador das pessoas se aflora e todos tentam colocar em prática os planos que são feitos durante o resto do ano. Independentemente das companhias, as festas, os programas culturais e até almoços ou visitas ao shopping são sempre ótimas opções.

Mesmo assim, grande parte das pessoas que tentam criar programas nas férias pensam que podem se divertir apenas se forem ao lugares acompanhados de amigos ou familiares. Mas se divertir sozinha é uma forma incrível de exercer a sua independência.

Em muitos momentos, a sua própria companhia pode ser a melhor pedida. Alguns dos pontos positivos de sair por ai sozinha são a possibilidade de fazer tudo ao seu tempo, não ter um horário exato marcado, passar a quantidade de tempo necessária na frente de uma obra em um museu, ou comer o maior pote de pipoca no cinema sem se sentir constrangida por não deixar sobrar para a pessoa que está com você.

Pensando nisso, separamos uma lista de lugares e programas para você testar sozinha na férias e desfrutar de um tempo sozinha. Confira:

Cinema

Assistir a filmes é sempre uma opção incrível, até mesmo naquelas sextas à noite, quando você está com pouca vontade de sair e só quer se envolver em cobertas no sofá. Mas acredite, ir ao cinema e aproveitar as duas horas do filme sozinha, prestando atenção em todos os detalhes e até mesmo nas pessoas que estão no seu entorno é uma ótima opção de programa de férias.

Você pode usar essa chance para ver aquele filme que ninguém quer ver com você, ou aquela animação que você está com muita vontade de assistir, mas a versão legendada está disponível apenas às 23h da noite. Pode até emendar um passeio no shopping, para comprar aquela roupa que esteve namorando, mas nunca teve tempo de comprar quando foi à loja acompanhada de outras pessoas.

Museus

Por mais que muitos museus tenham exposições temporárias, os acervos fixos também são ótimos para observar quantas vezes quiser. Por mais que já tenha ido ao Masp uma vez, acompanhada de amigas, ir novamente sozinha vai te abrir os olhos para os menores detalhes das obras e pode fazer com que você descubra um amor escondido por alguma peça pintada por Portinari ou Delacroix.

Alguns museus incríveis para se visitar em São Paulo:

Masp

Pinacoteca

Instituto Tomie Ohtake

MAM (Museu de Arte Moderna)

MIS (Museu da Imagem e do Som)

Catavento

Centros culturais

Assim como os museus, grandes antros de cultura, tanto paulista como nacional, os centros culturais são ótimos pontos de visita. Lugares como o Itaú Cultural, o Fiesp, ou o Unibes são destinos com agendas diferenciadas que podem sair muito do que você está acostumada a ver em São Paulo. O próprio Sesc pode proporcionar experiências únicas, entre exposições e peças de teatro.

Parques

Além dos grandes e conhecidos, como Ibirapuera ou Trianon, aqueles lugares menores, presentes em bairros ou cidades menores são sempre ótimos de visitar quando se quer ler um livro ou praticar um novo esporte, como bicicleta ou alongamento. Estender uma toalha embaixo de uma árvore, comer frutas em um banquinho, ou passear com seu cachorro são programas simples, mas muito divertidos.

Pequenas viagens para o interior

Não há nada como conhecer o estado onde mora mais de perto, como visitando pontos históricos e outras pequenas cidades adjacentes. As cidades do interior, mais distantes das capitais, são sempre um ótimo destino para uma viagem em um final de semana ou pequeno feriado. Passar dois dias conhecendo as belezas de Cunha (localizada a 3 horas de São Paulo), como o Lavandário, ou as águas termais de Lindóia é um programa incrível para quem quer sair um pouca da bolha onde mora e explorar outros destinos do próprio estado.

Livrarias

Além de poder atualizar sua lista de leitura e explorar os ovos títulos que surgem o tempo todo por ai, visitar grandes livrarias é um tipo de programe diferente, no qual você pode aproveitar para ler um livro que nunca leu, conhecer autores que nunca ouviu sobre, ou descobrir um novo tipo de narrativa que não te agradava antes. Explorar lugares diferentes é, além de qualquer outra coisa, uma forma de autoconhecimento, já que pode descobrir coisas sobre si mesma que nunca imaginou antes, como um gosto particular por terror, ou um amor incondicional por poesia.

Por mais que o lugar acabe importando, sair sozinha e se divertir com a própria companhia é muito importante para conseguir ter uma confiança maior em si mesma, conhecendo mais sobre seus gostos e descobrindo mais profundamente as coisas que te agradam, seja na sua cidade, ou na presença de outras pessoas. É sempre uma forma de expandir seus conhecimentos culturais, já que a exploração da cidade pode trazer muito mais que apenas a história de uma obra, como também a história do lugar onde morou a vida inteira e nunca teve o tempo ou a vontade de prestar atenção.

