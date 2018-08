5 tendências do casamento de Camila Queiroz e Klebber Toledo para copiar!

O título de casamento do ano não poderia ser mais disputado. Depois de Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão, chegou a vez de Camila Queiroz e Klebber Toledo trocarem juras de amor em um cenário paradisíaco.

O casal, que começou a namorar em 2016 durante a novela “Êta Mundo bom!”, disse “sim” em uma cerimônia no último sábado (25) que reuniu um time e tanto de famosos.

Confira algumas das principais escolhas dos noivos que já despontam como tendência.

Destination Wedding

Os cerca de 300 convidados do casal presenciaram um casamento emocionante e com visual digno de conto de fadas. Isto porque o casal realizou a cerimônia tendo o pôr do sol e o paradisíaco mar nordestino como plano de fundo, no Essenza Hotel, em Jericoacoara, no Ceará.

O conceito de Destination Wedding (em que os convidados viajam para um lugar que não é a residência dos noivos) nunca esteve tão em alta. A proposta permite que os noivos realizem um casamento inesquecível e ainda oferece aos convidados experiências únicas. Clique aqui para conferir 5 opções de destinos para aderir ao destination wedding.

Decoração em rosa e branco

Muitas noivas ainda torcem o nariz para a ideia de uma paleta rosa, mas acredite: a cor pode render decorações incríveis para casamentos! O segredo para não dar aos ambientes um ar juvenil é investir em elementos mais sofisticados e no uso extravagante de arranjos florais. Nas mãos de um profissional habilidoso, o rosa pode ser usado na criação de um cenário de conto de fadas.

Círculo de flores para o altar

Os arcos de flores já ficaram no passado. A tendência agora é usar estruturas gigantes circulares de flores como fundo para a cerimônia. É sempre bom lembrar: este tipo de estrutura requer um profissional muito habilidoso para que não desmorone no meio da festa.

Bolos com flores de açúcar

Preparado pela confeitaria The King Cake, o bolo transbordava romantismo. A decoração com rendas de açúcar ganhou ainda mais leveza com a inclusão de dois arranjos de flores de açúcar com réplicas de peonias, phales, orquideas chocolate, angélicas, jasmins, muguets, Dahlias, ornithogalum, mini rosas, e pérolas verdes!

Madrinhas com o mesmo tecido

Outra tendência que promete conquistar as noivas brasileiras é padronizar o traje das madrinhas com um tecido único. O modelo, no entanto, fica à critério da cada uma. Este recurso dá liberdade para que cada madrinha possa escolher um modelo que combine com seu próprio estilo, mas garante um altar mais harmonioso.