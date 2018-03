Uma pesquisa realizada pelo Hibou em parceria com o Hysteria, núcleo de curadoria e produção de conteúdo feito por mulheres dentro da Conspiração Filmes, mostra que 42% das mulheres ouvidas já sentiu medo do parceiro. Os dados foram coletados no início de março e ouviu 1.264 mulheres de todas as regiões do país.

A pesquisa também aponta o que as entrevistadas pensam ser o motivo de todo o machismo: 80% acreditam que homens e mulheres tiveram criações diferentes em suas famílias. Ainda no âmbito familiar, 88% das mulheres escutadas pela pesquisa não considera importante incluir o sobrenome do marido ao se casar e, para 98%, não é necessário ter filhos para se sentir uma mulher completa.

Das quase 1.300 entrevistadas, 70% consideram o Brasil machista e 69% dizem já ter sofrido algum tipo de agressão por ser mulher.

Sobre o Dia da Mulher, 58% das entrevistadas não o comemora, 55% das mulheres não se sente reconhecida pela data e 59% acredita que a data fortalece a autoimagem feminina para as gerações mais jovens.

Leia também:Homem que vazou fotos íntimas de Paolla Oliveira pede desculpas