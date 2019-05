21 filmes e séries que estreiam em junho na Netflix

1. Murder Mystery zoom_out_map 1/21 Mistério no Mediterrâneo (estreia em 14/06): Após participarem de uma reunião de família no iate de um bilionário durante férias na Europa, um policial e sua mulher se tornam os principais suspeitos de seu assassinato. Com Adam Sandler e Jennifer Aniston. (Divulgação/Netflix)

2. A Casa é dos Cachorros zoom_out_map 2/21 A Casa é dos Cachorros (estreia em 01/06): Na esteira do furacão Katrina, um casal decide transformar a própria casa em um abrigo para cães abandonados. Desde então, Danny e Ron já ajudaram mais de 10 mil cachorros a encontrar uma nova família. (Divulgação/Netflix)

3. A Casa do Lago zoom_out_map 3/21 A Casa do Lago (estreia em 01/06): Uma médica solitária deixa cartas para o arquiteto frustrado que alugou sua casa e descobre que eles estão vivendo o mesmo dia, mas com dois anos de diferença. Com Sandra Bullock e Keanu Reeves. (Divulgação/Netflix)

4. 3%_ Temporada 3 zoom_out_map 4/21 3%: Temporada 3 (estreia em 07/06): A série brasileira chega à sua terceira temporada. Agora, Michele cria um santuário idílico no Continente, aberto a todas as pessoas. Até que uma crise a leva a desenvolver o seu próprio processo de seleção. (Divulgação/Netflix)

5. O Bebê de Bridget Jones zoom_out_map 5/21 O Bebê de Bridget Jones (estreia 10/06): Aos 43 anos, a eterna solteira Bridget Jones descobre que está grávida. Agora, ela precisa descobrir se está pronta para a maternidade... e também quem é o pai do bebê. Com Renée Zellweger, Colin Firth e Patrick Dempsy. (Divulgação/Netflix)

6. Tamo Junto zoom_out_map 6/21 Tamo Junto (estreia em 08/06): Felipe termina um intenso relacionamento e se vê solteiro pela primeira vez em muito tempo. Ao cair na farra tentando recuperar os anos perdidos, ele logo descobre que o novo estado civil não é tão divertido quanto ele idealizava. (Divulgação/Netflix)

7. A Garota no Trem zoom_out_map 7/21 A Garota no Trem (estreia em 10/06): Ao testemunhar uma cena suspeita através da janela do trem, a deprimida Rachel acaba se tornando peça-chave em um complexo caso policial. Filme baseado no best-seller de Paula Hawkins e estrelado por Emily Blunt. (Divulgação/Netflix)

8. The Chef Show zoom_out_map 8/21 The Chef Show (estreia em 07/06): Jon Favreau e Roy Choi recebem chefs renomados e amigos famosos para bater um papo e dar vida a receitas maravilhosas. (Divulgação/Netflix)

9. Well-Intended Love zoom_out_map 9/21 Well-Intended Love (estreia em 14/06): Sofrendo de leucemia, uma atriz se casa secretamente com o presidente de uma empresa para receber o transplante de medula mais cedo e poder retomar sua carreira. (Divulgação/Netflix)

10. SHAFT_4511.dng zoom_out_map 10/21 Shaft (estreia 28/06): Ótimo detetive mas pai ausente, Shaft agora precisa ajudar seu filho agente do FBI a descobrir a verdade sobre a morte de seu melhor amigo. Com Samuel L. Jackson. (Divulgação/Netflix)

11. "Rock My Heart" zoom_out_map 11/21 Rock My Heart (estreia em 07/06): Uma adolescente aventureira com um grave problema cardíaco cria laços com um cavalo temperamental e luta para montá-lo numa corrida, mesmo sob risco de morte. (Divulgação/Netflix)

12. UWBP_00949FD.psd zoom_out_map 12/21 Regras Não Se Aplicam (estreia em 04/06): Sonhando com o estrelato em Hollywood, uma garota ingênua chega à Los Angeles dos anos 50 e se envolve com um motorista atraente e sonhador. Mas o patrão de ambos, o excêntrico Howard Hughes, torna as coisas um pouco mais complicadas. Criação, roteiro e direção de Warren Beatty, que também interpreta Hughes. (Divulgação/Netflix)

13. Professor Iglesias zoom_out_map 13/21 Professor Iglesias (estreia em 21/06): O comediante Gabriel Iglesias estrela esta série sobre um professor bem-intencionado que tenta ajudar alunos desajustados a descobrir seu verdadeiro potencial. (Divulgação/Netflix)

14. O Escolhido zoom_out_map 14/21 O Escolhido (estreia em 28/06): Nesta adaptação brasileira da série mexicana Niño Santo, três jovens médicos são enviados ao Pantanal para vacinar os moradores de um vilarejo e acabam presos em uma comunidade isolada e repleta de mistérios. (Divulgação/Netflix)

15. O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel zoom_out_map 15/21 O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel (estreia em 01/06): Do idílico condado dos Hobbits aos precipícios de Mordor, Frodo segue uma jornada épica para destruir o anel de Sauron. Também estará disponível o filme O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei. (Divulgação/Netflix)

16. Elisa y Marcela zoom_out_map 16/21 Elisa y Marcela (estreia em 07/06): Neste filme baseado em uma história real, Elisa Sánchez Loriga adota uma identidade masculina para poder se casar com a namorada, Marcela Gracia Ibeas, na Espanha de 1901. Indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim 2019. (Divulgação/Netflix)

17. Glee_ Temporada 1 zoom_out_map 17/21 Glee: Temporada 1 (estreia em 30/06): O professor Will aceita assumir o comando do coral da escola, e seus membros desajustados querem reverter a má reputação do grupo a todo o custo. A série estará disponível até a sexta temporada. (Divulgação/Netflix)

18. Crônicas de San Francisco_ Minissérie zoom_out_map 18/21 Crônicas de San Francisco: Minissérie (estreia em 07/06): Agora na meia-idade, Mary Ann está de volta a San Francisco e aos excêntricos amigos que havia deixado para trás. Minissérie baseada na obra de Armistead Maupin e estrelada por Laura Linney (Ozark). (Divulgação/Netflix)

19. Com a Palavra - Arnaldo Antunes zoom_out_map 19/21 Com a Palavra: Arnaldo Antunes (estreia em 22/06): Neste documentário autobiográfico, Arnaldo Antunes fala do papel da palavra em seus quase 40 anos de carreira. Da origem como poeta ao sucesso como cantor e compositor, o artista revisita momentos marcantes de sua trajetória. (Divulgação/Netflix)

20. A química do amor zoom_out_map 20/21 A química do amor (estreia em 05/06): Uma neurocientista estuda casais para entender a diferença entre os cérebros masculino e feminino. Mas, ao se apaixonar, ela coloca a sua própria pesquisa em dúvida. (Divulgação/Netflix)