15 chás contra o estresse

Relaxe! Camomila, erva-doce e hortelã facilitam sua vida

Foto: Getty Images

Há dias em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo: o patrão pega no seu pé, alguém da família adoece, a grana acaba… No meio da correria para dar conta de tudo, bate aquele cansaço, que logo vira estresse. Isso acontece porque o corpo pede socorro, aumentando os níveis do hormônio cortisol no sangue. Mas é possível repor as energias e tocar a vida de forma leve. Como? Basta tomar chá de ervas relaxantes. Nós descobrimos 15 tipos diferentes para você. Experimente!

Os poderosos

Segundo Adauto Luiz dos Santos, professor de fitoterapia da Faculdade de Ciências da Saúde, de São Paulo, os principais chás para combater o estresse são:

1. Camomila (Matricaria Chamomilla)

Parte usada: flor.

2. Erva-cidreira (Lippia alba)

Parte usada: folhas.

3. Erva-doce (Pimpinella anisum)

Parte usada: semente.

4. Hortelã de horta (Mentha crispa)

Parte usada: folhas.

5. Capim-limão

(Cymbopogon citratus)

Parte usada: folhas.

6. Sete-sangrias (Cuphea ingrata)

Parte usada: planta toda.

7. Alfazema (Lavandula oficcinalis)

Parte usada: flor

8. Melissa (Melissa oficinalis)

Parte usada: flor.

9. Maracujá (Passiflora edulis)

Parte usada: folhas.

10. Anis-estrelado (Illicium verum)

Parte usada: semente e caule.

11. Jambolão

(Syzygium jambolanum)

Parte usada: folhas.

12. Tília (Tilia cordata)

Parte usada: folhas.

Modo de preparo: ferva uma xícara (chá) de água e despeje nela uma colher (chá) da erva. Tampe por 15 minutos e tome (se possível, sem adoçar).

Consumo: no caso de estresse moderado, beba até três xícaras (chá) ao dia. Se o cansaço for intenso, ingira de quatro a seis xícaras diariamente.

Contra-indicação: mulheres grávidas devem consultar um médico antes de consumir qualquer chá relaxante. Já os hipertensos não podem tomar a bebida feita com as ervas citadas, pois elas possuem substâncias estimulantes

Outras opções recomendadas

Lelington Lobo Franco, químico e fitologista, indica contra o cansaço:

13. Guaraná (Paullinia cupana)

O mais indicado: o pó feito da fruta.

Modo de preparo: despeje 250 ml de água fervente em um recipiente com uma colher (chá) do pó e tampe por dez minutos. Beba uma xícara (chá) ao acordar e outra à tarde.

14. Alcaçuz (Glycyrrhiza glabra)

Parte usada: folhas.

Modo de preparo: em um recipiente com uma colher (sobremesa) da erva, acrescente duas xícaras (chá) de água fervente e tampe por dez minutos. Beba uma vez ao dia, de manhã.

15. Alecrim (Rosmarinus officinalis)

Parte usada: folhas.

Modo de preparo: adicione uma colher (sobremesa) de alecrim à uma xícara (chá) de água fervente e tampe por dez minutos. Beba uma dose de manhã e a outra à tarde.

Potencialize o efeito:

– Misture duas das ervas. Vale colocar uma ou meia medida indicada para cada planta na mesma medida de água. No dia-a-dia, alterne os sabores.

– Dispense o açúcar. O produto possui componentes que podem neutralizar o efeito calmante da bebida. Se for inevitável adoçar, use o mínimo possível.

– Se a erva for em folha ou galho, pique-a. Se em semente, esmague com uma colher – isso ajuda a extrair melhor as substâncias da planta.