10 bloquinhos infantis para curtir o Carnaval com a criançada

Carnaval é tempo de celebrar e isso não vale só para os adultos. As crianças também podem se divertir e muito nos bloquinhos por aí.

Com percursos menores, músicas infantis e atrações especiais, os blocos infantis são perfeitos para os pais em busca de diversão saia ao lado dos filhos. Selecionamos 10 bloquinhos infantis para você levar a criançada.

Confira:

São Paulo

Tardes no Terraço – Carnaval Infantil: Com entrada gratuita, as crianças vão poder curtir o feriado ao som de muita música e oficinas. O tema é “Meu Primeiro Trio” e os pequenos participarão de uma oficina de customização de abadás e pintura facial e depois terão a chance de seguir um trio elétrico. O evento é recomendado para crianças de até 12 anos.

Onde: Shopping Vila Olímpia

Quando: 03 e 05 de março, a partir das 13h

Bloquinho Gente Miúda: Toda a família poderá curtir um verdadeiro Carnaval no estacionamento do Shopping Taboão. A atração será direcionada para crianças entre 3 e 12 anos. No dia, músicas infantis ganharão ritmos carnavalescos.

Onde: Estacionamento do Shopping Taboão

Quando: 23 e 24 de fevereiro, a partir das 15h

Bloco Mamãe Eu Quero: Com o tema de “Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá”, o bloquinho infantil terá a presença da Bateria Encantada, que estará toda fantasiada de personagens infantis. Além disso, os personagens do filme ‘Trolls’ marcam presença no evento para animar ainda mais a tarde da criançada.

Onde: Praça Irmãos Karmann

Quando: 23 de fevereiro, a partir das 10h

Bloco das Crianças: A Zona Norte também terá seu próprio bloquinho para as crianças. Toda a família poderá curtir o Carnaval com muita música e animação.

Onde: Avenida Santos Dumont

Quando: 24 de fevereiro, a partir das 10h

Bloquinho da Vila: A criançada também pode curtir o Carnaval na Vila Mariana. A festa será animada por uma bandinha tocando as tradicionais marchinhas e um grupo circense fazendo arte. A famílias podem adquirir kits para curtir a folia. Para quem quiser participar, é necessário realizar a inscrição.

Onde: Rua Áurea

Quando: 24 de fevereiro, a partir das 13h

Ajayô Kids – Bloco Infantil Carlinhos Brown: As crianças e toda a família vão cantar e dançar com o bloco infantil comandado por Carlinhos Brown. O cantor abriu mão do Carnaval de Salvador para iniciar outros projetos.

Onde: Monumento das Bandeiras, no Parque Ibirapuera

Quando: 3 de março, a partir das 10h

Bloco Urubózinho: O bloco é super tranquilo e é perfeito para quem quer ter um gostinho rápido da folia do Carnaval. Ele vai realizar apenas uma volta que deverá durar cerca de 15 minutos.

Onde: Igreja Nossa Senhora do Ó

Quando: 2 e 3 de março, as 9h

Rio de Janeiro

Mini Bloco: A criançada não ficará de fora dos bloquinhos que vão acontecer na Tijuca. A família toda pode escolher a fantasia e curtir a festa.

Onde: Praça Xavier Brito

Quando: 23 de fevereiro, as 9h

Bloco da Mamadeira: Sabe a tradicional música de Carnaval “Mamãe, eu quero mamar”? Pode ter certeza que ela marcará presença nesse bloco.

Onde: Redondo da Laura Muller (Praça General Leandro)

Quando: 23 de fevereiro, a partir das 16h

Bandinha de Ipanema: As crianças também vão poder curtir a folia ao som das tradicionais bandinhas. Tudo com muita fantasia e animação.

Onde: Praça General Osório

Quando: 4 de março, a partir das 16h

Leia também: 8 pochetes práticas e coloridas para cair na folia

+ Tutorial: duas fantasias para levar o seu cão para a folia

Siga CLAUDIA no Instagram