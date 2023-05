7 filmes e séries sobre meio ambiente para assistir no streaming

As mudanças climáticas já estão acontecendo, sendo cada vez mais urgente discutirmos suas causas e efeitos. E, acredite, é possível aprender mais sobre o assunto assistindo um filme, documentário ou uma série.

Separamos sete dicas de produções que vão de animações a documentários nacionais e internacionais e estão disponíveis nos streamings ou plataformas online.

Mulheres na Conservação

Recém-lançado, o documentário Mulheres na Conservação foi dirigido pela jornalista Paulina Chamorro e pelo fotógrafo João Marcos Rosa, que por quase três anos percorreram 12 estados brasileiros ouvindo e documentando as histórias de sete mulheres que estão à frente da luta ambiental em sete regiões do Brasil. Elas são cientistas, biólogas, fiscais, professoras, pescadoras e partilham um objetivo comum: a proteção do meio ambiente. Disponível no YouTube.

O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida

Nesta animação dos mesmos criadores de Meu Malvado Favorito, o jovem Ted vive em um mundo onde tudo é de plástico. No desejo de impressionar a garota por quem é apaixonado, ele sai em busca de uma árvore de verdade para presenteá-la. O filme O Lorax é uma boa dica para falar sobre preservação e desmatamento com as crianças. Disponível na Netflix.

Aruanas

Diretoras e ativistas de uma organização socioambiental, três amigas lutam contra a mineração e o garimpo ilegal para preservar a Amazônia brasileira enquanto lidam com dramas da vida pessoal. Débora Falabella, Taís Araújo e Leandra Leal e Camila Pitanga são as estrelas do elenco nesta produção ficcional baseada livremente em fatos reais. Disponível na GloboPlay.

Gasland: a verdade sobre o fracking

O fracking, ou fraturamento hidráulico, é uma forma de extração não convencional de gás fóssil que prejudica dezenas de territórios pelo mundo. No documentário Gasland: a verdade sobre o fracking, o diretor Josh Fox expõe os impactos do processo nas principais zonas afetadas nos EUA e alerta sobre a poluição provocada nas águas. É uma boa pedida de filme se você deseja se inteirar sobre o debate de transição energética e limpa. Disponível no YouTube.

Como mudar o mundo

Você sabe como o Greenpeace começou? No filme Como Mudar o Mundo é possível conhecer a trajetória de alguns amigos que se juntaram, na década de 1970, para tentar impedir testes nucleares no Alasca e acabaram dando início a uma das maiores organizações ambientais do mundo. Disponível na Netflix.

Mission Blue

Há anos a oceanógrafa Sylvia Earle se dedica à proteção e conservação dos oceanos. No filme Mission Blue, sua história torna-se ainda mais conhecida ao acompanhar suas campanhas globais contra a poluição das águas. Disponível na Netflix.

O Território

Com direção executiva da ativista Txai Suruí, o documentário O Território conta a luta dos indígenas Uru-eu-wau-wau em proteger a Amazônia brasileira e conservar sua terra. Lançado em 2022, foi produzido pela National Geographic em parceria com os Uru-eu e dirigido pelo diretor Alex Pritz. Disponível na Disney+.