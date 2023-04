Todo 19 de abril marca o Dia dos Povos Indígenas, uma celebração que nos convida a refletir sobre as reivindicações de seus direitos. E para não deixar a data passar em branco, nada melhor do que entender um pouco mais sobre suas dificuldades, alegrias e tradições. Na sétima arte, existem diversas produções focadas no tema. Hoje, separamos cinco delas que você não pode deixar de assistir.

5 filmes para assistir no Dia dos Povos Indígenas

Mãtãnãg, a Encantada

A animação, baseada em um conto tradicional do povo Maxakali, fala de Mãtãnãg, uma mulher que segue o espírito de seu marido até a aldeia dos mortos. Eles dois tentam ultrapassar os obstáculos que separam o mundo físico do espiritual.

PARA’Í

Com estreia marcada para amanhã (20), o filme conta a história da menina Pará, que busca sua própria identidade depois de encontrar uma espiga de milho colorida. Sob direção de Vinicius Toro, o longa foi exibido em festivais brasileiros e estrangeiros. “A gente tinha que mostrar essa história de uma forma ou de outra, e isso foi sendo construído através do diálogo”, diz a líder Sônia Ana Mirim.

Flor Brilhante e as Cicatrizes da Pedra

A história do filme se pauta em Flor Brilhante, uma matriarca do Guarani-Kaiowá que vive na reserva de Dourados-MS, Brasil. Os indígenas tentam repassar suas tradições às próximas gerações enquanto lidam com as explosões de uma usina de asfalto, que explora uma pedra sagrada no território da aldeia há mais de 40 anos.

Continua após a publicidade

O Território

A produção fala sobre o povo indígena Uru-eu-wau-wau, que coproduziu o documentário. Além da redução de sua população, eles enfrentaram problemas para manter sua cultura viva desde a chegada dos brancos. Incursões ilegais de extração de madeira, mineração e invasões de grilagem também foram observadas em seu território.

A obra levou o prêmio de Documentário Ativista da mostra Movies that Matter Festival 2022, em Haia, Holanda, além de dois prêmios no Sundance Film Festival, nos Estados Unidos.

A última floresta

Em A Última Floresta, documentário brasileiro, o xamã Davi Kopenawa Yanomani tenta manter as tradições e os espíritos da floresta, enquanto os jovens indígenas se impressionam com os bens trazidos pelos brancos. A chegada dos garimpeiros, inclusive, traz mortes e doenças para a comunidade.