Nova variante da Covid-19 é encontrada em Sorocaba

Uma mulher de 34 anos foi diagnosticada na manhã de hoje (31) com um nova variante da Covid-19. Ela afirmou não ter feito viagens internacionais e nem nacionais. Para o G1, Paulo Menezes, diretor do Centro de Contingência do Coronavírus, relatou que a cepa pode ser a sul-africana, que até então não tinha sido encontrado no Brasil.

A variante foi descoberta em Sorocaba, interior de São Paulo. O município também tem registros de pessoas contaminadas pelas variantes do Reino Unido, Minas Gerais e Manaus (AM).

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a variante se parece com a da África do Sul, mas, como a mulher relatou que não fez viagens, há a hipótese de que seja uma nova variante ou até uma evolução das que já existem.