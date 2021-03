Cientistas descobrem método eficaz no tratamento e prevenção da covid-19

Uma nova pesquisa nos traz esperança de um fim próximo para a pandemia. Publicado na revista científica Nature, um novo tratamento desenvolvido, que faz uso de um anticorpo duplo, é capaz de neutralizar o novo coronavírus e suas variantes, impedir suas mutações e também prevenir a Covid-19, ou seja, é um mecanismo que funciona tanto como prevenção quanto para o tratamento da doença.

De acordo com a revista Veja, o estudo foi desenvolvido por um consócio internacional.

O avanço da pesquisa se deu após os cientistas juntarem dois anticorpos naturais em uma molécula artificial única, nomeada de anticorpo biespecífico, e observarem que foi eficaz na ação contra mutações do vírus já em circulação e na formação de novas variantes.

Alguns ensaios pré-clínicos realizados em camundongos reafirmaram as observações após os anticorpos duplos neutralizarem potencialmente o Sars-Cov-2. Com apenas uma injeção já foi possível reduzir efetivamente a carga viral nos pulmões e diminuir a inflamação causada pela Covid nas cobaias.

O uso de anticorpos já vem sendo empregado no combate a alguns tipos de câncer e a nova descoberta de prevenção e tratamento da Covid-19 representa para os especialistas uma luz no fim do túnel.