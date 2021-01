Vacina da Pfizer neutraliza a mutação descoberta no Reino Unido

A vacina da Pfizer e BioNTech foi eficaz para neutralizar, em laboratório, uma das mutações mais preocupantes do novo coronavírus: a variante B.1.1.7 do vírus detectada no Reino Unido e que já se espalhou por dezenas de países.

Essa mutação facilita o contágio da doença, embora não seja uma variante de Covid-19 mais mortal dos que as outras.

Os resultados ainda devem passar por revisão de mais cientistas e, posteriormente, se confirmada a eficácia, serão publicados em uma revista científica, seguindo o protocolo de pesquisas científicas.

A pesquisa foi feita com soro de 16 pessoas que participaram dos ensaios clínicos da vacina e eles foram capazes de neutralizar tanto a versão do novo coronavírus descoberta na China quanto a linhagem B.1.1.7, do Reino Unido. Segundo os cientistas, os resultados indicam que o imunizante tem eficácia, então, contra essa nova variante.

Apesar de ter sido testada aqui no Brasil, a vacina da Pfizer ainda não está disponível no país. Por enquanto, só a CoronaVac, foi distribuída na fase inicial de imunização no País.