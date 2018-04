Após ser diagnosticada com tuberculose ganglionar, Simaria recebe alta

A cantora Simaria, 35 anos, da dupla com a irmã Simone, recebeu alta nesta terça-feira (17) após ter sido internada na quinta no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Na data, Simone precisou se apresentar sozinha. Segundo boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa da artista, ela foi diagnosticada com tuberculose ganglionar.

Leia a nota da íntegra:

“A paciente Simaria Mendes Rocha deu entrada no Hospital Sírio-Libanês no dia 12/04 com queixa clínica de emagrecimento, alterações gastrointestinais e estafa devido a agenda intensa de compromisso. Realizados exames laboratoriais que mostraram anemia e durante investigação específica ficou evidenciado aumento do gânglio supraclavicular à direita. Feita avaliação histopatológica que diagnosticou reativação de tuberculose ganglionar. A paciente recebeu alta hospitalar hoje, dia 17/04, e continuará tratamento em sua residência, sendo acompanhada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pelo Prof. Dr. David Uip e deverá permanecer afastada do trabalho pelo período de 30 dias. Simone segue cumprindo a agenda de shows normalmente e, em maio, as cantoras mantém as férias já programadas. Simaria agradece o carinho e compreensão de todos os fãs e, neste momento, irá dedicar os seus dias para cuidar da saúde”

No final do ano passado, Simaria passou por um tratamento com duração de um mês após ser diagnosticada com infecção aguda de vias aéreas superiores.