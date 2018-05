Não podia nem pegar meu filho no colo, diz Simaria sobre sua doença

Simaria, da dupla Simone & Simaria, disse em entrevista ao “Fantástico“, da TV Globo, que não conseguia nem sequer carregar seu filho de dois anos e meio no colo porque não tinha forças, em consequência da tuberculose ganglionar _no caso dela, foi ao lado direito do pescoço. Com tratamento longo, sintomas incluem dores na região cervical e febre.

Ela também relatou perda de peso. “Peso em torno de 50kg e caí para 42 kg.” A cantora se emocionou muito durante a entrevista. Mesmo muito magra e com cansaço e dificuldades para respirar. ela ainda fez um último show, em Londrina. “Eu entendi que era a hora de voltar pra casa e cuidar da saúde”.

“Ela cantou demais, fez show demais, viajou demais e comeu demais. Não tenho dúvidas de que ela se excedeu”, disse o infectologista David Uip. “O que mais mata a gente é a distância de um lugar para o outro. Desde os 14 anos, estou com 35 anos, trabalhando como um burro de carga.”

Mais de um mês fora dos palcos “É muito ruim quando falta um pedaço”, disse a irmã Simone, que está há cumprindo os compromissos profissionais da dupla sem a irmã.

Simaria deve voltar aos palcos entre o final de julho e o início de agosto. O tratamento, no entanto, ainda continua, já que precisa durar pelo menos seis meses.

