Treinar apenas aos finais de semana pode ser tão eficaz quanto diariamente

Para ter uma rotina equilibrada é necessário boa alimentação, horas de lazer, trabalho, exercícios físicos, manter-se hidratada e mais. No papel, organizar tudo isso pode até parece fácil, mas, na prática…sabemos que não é bem assim! Pelo menos com os exercícios, no entanto, você pode ficar tranquila: é possível treinar só nos finais de semanas e ter ótimos resultados.

Uma pesquisa do Journal of the American Medical Association Internal Medicine mostrou que em apenas dois dias de exercícios você pode ter os mesmo benefícios do treino diário. Mas calma aí, não adianta fazer o mínimo e achar que vai compensar todos os dias da semana, ok? O estudo comprovou que quando você faz treinos longos no sábado ou no domingo pode suprir a quantidade recomendada de atividades físicas.

Ou seja, são basicamente os mesmos benefícios de quem vai todos os dias. Para chegar a esse resultado, a análise acompanhou cerca de 350 mil pessoas que relataram seus exercícios ao longo de 10 anos – vale ressaltar que todos eram saudáveis, sem doenças crônicas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os adultos façam de 150 a 300 minutos de atividade física moderada a intensa ou 75 a 150 minutos de atividade muito intensa por semana. Com isso em mente, os pesquisadores dividiram os participantes do estudo por esse critério.

O estudo não mostrou diferenças significativas entre quem treina diariamente e quem faz treinos espaçados. A pesquisa sugere que quem se exercita regularmente, ou apenas nos fins de semana, tem uma saúde melhor do que quem não faz nenhuma atividade física.

“Essa é uma boa notícia, considerando que o padrão de treino dos que treinam apenas no fim de semana pode ser mais conveniente para muitas pessoas que têm dificuldade em alcançar os níveis recomendados”, dizem os autores da análise.

Então está liberado pular os treinos durante a semana, contanto que você se esforce no sábado ou domingo. Não tem mais desculpas para dizer que a rotina é corrida demais para você fazer exercícios. Mas é sempre bom falar: nada de exagerar, faça apenas o que é recomendado para você.

