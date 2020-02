TPM: a solução certa para cada sintoma

Vontade de comer doces durante a TPM? Veja como evitar!

Sintomas físicos

Compulsiva por doce

Veja se você tem:

● Fadiga

● Tontura

● Dores de cabeça

Como é?

Pouco tempo antes da menstruação, o corpo se torna mais sensível à ação da insulina. Dessa maneira, o nível de açúcar diminui, o que faz com que o cerébro “peça” mais glicose. Isso torna a vontade por doces incontrolável!

Evite

Açúcar, chocolate e álcool.

Coma

Itens calmantes, cheios de cromo, magnésio, vitaminas C e E.

Faça

Para esquecer o desejo por guloseimas, aposte em frutas secas ou iogurtes.

Inchada

Veja se você tem:

● Desânimo

● Tensão nervosa

● Insônia

Como é?

O nível do hormônio progesterona aumenta na segunda fase do ciclo menstrual, fazendo com que o corpo retenha líquidos.

Evite

Alimentos com muito sal, congelados, em conserva, e refrigerantes.

Coma

Alimentos diuréticos, frutas com água (abacaxi, melancia, melão), ricas em fibras (mamão, maçã, pera e uva) e verduras cruas.

Faça

Drenagem linfática, que ajuda a eliminar o excesso de líquido.

Fica ansiosa durante a tensão pré-menstrual? Confira dicas!

Sintomas psicológicos

Ansiosa

Veja se você tem:

● Ansiedade

● Irritabilidade

● Agressividade

Como é?

Trata-se do tipo mais comum. Ocorre, principalmente, por causa do desequilíbrio na produção dos hormônios estrogênio e progesterona.

Evite

Café, chá-preto, refrigerantes à base de cola, chocolate e álcool.

Coma

Alimentos calmantes, ricos em cálcio e em vitaminas B6 e E (veja no quadro abaixo).

Faça

Exercícios que ajudam no relaxamento, como ioga e alongamento.

Depressiva

Veja se você tem:

● Desânimo

● Insônia

● Tensão

● Choro fácil

Como é?

Apesar de ser a espécie menos comum de TPM, pode ter um efeito grave, já que deixa a mulher extremamente deprimida.

Evite

Café, chá-preto, refrigerantes à base de cola, chocolate e álcool.

Coma

Alimentos ricos em cálcio, como iogurte e queijos, e nas vitaminas B6, C e E.

Faça

Atividades aeróbicas, como corrida e natação. Elas fazem o corpo liberar endorfina, substância que dá a sensação de bem-estar.