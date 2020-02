Tomate previne o câncer, controla o colesterol e retarda o envelhecimento precoce

Não é fã da semente? Sem problemas. Os maiores nutrientes do tomate encontram-se na casca e na polpa

Foto: Dreamstime

Um dos alimentos mais nutritivos da nossa mesa, o tomante contém vitaminas A, C e do complexo B, minerais (como potássio, fósforo e magnésio) e licopeno, que previnem uma lista de doenças e ainda rejuvenescem. A nutróloga Cristiane Coelho explica o poder de ação de cada componente:

Vitamina A

Boa para a visão e a saúde da pele, também tem influência na reprodução e no desenvolvimento embrionário.

Vitamina C

Antioxidante, protege o coração, aumenta a imunidade, participa da síntese de colágeno e auxilia na absor-ção do ferro presente nos alimentos.

Vitaminas do complexo B

Importante para produzir energia no organismo, ainda preserva a saúde mental e a emocional.

Potássio

Garante o bom funcionamento do coração e é essencial na transmissão dos impulsos nervosos e no transporte de nutrientes e água para dentro das células.

Fósforo

Ativa as vitaminas do complexo B, participa do processo de manutenção dos ossos e dos dentes, melhora a resistência e ainda fornece energia.

Magnésio

O mineral age no sistema nervoso, fortalece os ossos e os dentes e também previne câimbras e enxaqueca.

Licopeno

Potente antioxidante, a substância diminui o colesterol ruim e protege as células contra os radicais livres, deixando a pele e o corpo jovens. É o licopeno que dá ao tomate a coloração avermelhada. “Ele reduz o risco ou a progressão de doenças cardiovasculares e câncer, principalmente o de próstata”, diz a nutróloga Cristiane Coelho. “Ainda não há um consenso sobre a quantidade ideal de consumo diário do antioxidante, mas estudos recentes sugerem que são necessários 35 mg (o equivalente a um quilo de tomate).” Em molhos, extratos, sucos, purês e polpa, a quantidade é ainda maior: um litro de suco de tomate contém 150 mg. “Sempre que possível, prepare você mesma o molho e adicione azeite de oliva, que favorece a absorção do licopeno pelo organismo”, ensina a médica.

Opções saudáveis

Conheça os vários tipos de tomate – quanto mais vermelhinho, melhor:

Caqui – Com formato achatado, é o mais indicado para saladas e lanches Italiano – Oval, é ótimo para molhos e também pode ser usado em saladas Cereja – O minitomate tem formato redondo ou oval e é utilizado em aperitivos, saladas e massas Saladete – Bastante comum, é conhecido como Carmen. arredondado, é mais consumido em saladas Santa Cruz – Também chamado Débora, é o mais redondinho de todos. Para molhos e saladas

Aprecie com moderação

O tomate faz muito bem à saúde, mas não é para todos. “Quem tem gastrite ou úlcera precisa evitá-lo, pois ele irrita a mucosa gástrica”, explica a nutróloga Cristiane Coelho. Os pacientes com insuficiência renal crônica devem consumir esse fruto com cautela, por conta da necessidade de controlar a absorção de potássio presente na alimentação.