Saudabilidade: entenda a tendência que busca melhores hábitos de vida

Principalmente após a pandemia de Covid-19, os hábitos alimentares e no estilo de vida têm priorizado a saúde. De maneira geral, é sobre isso a saudabilidade. “São mudanças que têm como objetivo uma maior qualidade de vida e do funcionamento geral do nosso corpo. Esse termo começou a ganhar maior força a partir da maior ocorrência de obesidade e doenças relacionadas a síndrome metabólica, como diabetes e hipertensão arterial”, afirma a nutricionista e educadora física, Dani Borges.

Assim, a saudabilidade remete à um maior cuidado da saúde, com mudanças na alimentação e atividade física. “Uma das formas de aplicar o termo é aplicar uma maior consciência na hora de comprar um produto, atentando-se, por exemplo, a alimentos com menor teor de sódio e sem adição de açúcar”, diz a nutricionista. Com isso, as pessoas passam a ter mais critério com relação ao alimento que vão comprar e ingerir.

Uma alimentação mais saudável e balanceada reflete também na prática de atividades físicas, que também é fatos para a melhora da saúde e do bem-estar. “Uma vez que exercícios podem ajudar a reduzir a obesidade, o sedentarismo e até auxiliar na melhora do colesterol”, acrescenta.

A tendência da saudabilidade impactou de forma direta o mercado alimentício, favorecendo a entrada de produtos funcionais, com restrição de glúten e lactose, por exemplo. Dani Borges reforça que, na maior parte das vezes, esses alimentos mais seletivos possuem um custo maior, porém não são apenas eles que englobam a saudabilidade. “Produtos in natura, como frutas e legumes, também são uma alternativa de hábitos saudáveis e consumo de alimentos minimamente industrializados”, finaliza.