Reconstruindo autoestima: conheça Projeto Flow do Instituto Natalia Beauty

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, somente em 2022, mais de 66.000 novos casos de câncer de mama foram registrados no país. Além disso, para 70% dos casos diagnosticados recomendaram-se a realização da mastectomia, e ao menos 100 mil mulheres realizaram o procedimento nos últimos 10 anos. E, se por um lado a cirurgia salva vidas, por outro, pode ter um grande peso sobre a autoestima. Palavra esta que a empresária e especialista em sobrancelhas, Natalia Martins, de 35 anos, conhece muito bem.

Há mais de 8 anos à frente de uma das maiores empresas de beleza do país, especializada em técnicas de laminação e micropigmentação, Natalia comanda a clínica estética favorita de famosa e é uma inspiração quando o assunto é empreendedorismo.

Mas foi durante uma interação com uma de suas mais de 1,1 milhão de seguidoras que ela descobriu o verdadeiro significado de oferecer autoestima e confiança à mulheres: “Uma vez eu recebi no Instagram, via direct, o desabafo de uma mulher que havia superado o câncer de mama após realizar a cirurgia de mastectomia. Por consequência do procedimento, ela acabou perdendo boa parte de sua aréola”, recorda.

“Ela me contou sobre tudo o que havia passado, desde o diagnóstico até o momento da sua cirurgia. Eu me emocionei demais com a história daquela moça e decidi convidá-la a vir para São Paulo para testar um novo procedimento de nano pigmentação que iria reconstruir a sua aréola, sem nenhuma intenção de cobrá-la”, conta a empresária.

Natalia ainda declara que o processo para realizar o procedimento não foi nada fácil. Demandou muitos estudos e, claro, quilômetros de distância até o reencontro com sua mais nova cliente. “Perguntei se ela possuía disponibilidade e condições para deslocamento, afinal, ela morava no Piauí, a mais de 1.500 km de distância da minha clínica, que fica em São Paulo. Ela logo topou, sem hesitar. Nosso encontro foi marcante e muito emocionante. O processo durou em torno de quatro horas e, no final, foi extremamente gratificante. Ela estava muito emocionada e chorava de felicidade ao visualizar o seu seio no espelho. Ali entendi qual era o meu propósito. A minha missão era reconstruir o sorriso e a autoestima de mulheres”, afirma Natalia.

“Após alguns meses estudando diversas técnicas e realizando reconstruções de diversas aréolas, eu percebi que algumas delas sentiam falta do bico do seio, de poderem, por exemplo, usar uma blusa ou uma regata sem sutiã . Foi aí que comecei a reproduzir as aréolas em silicone “, comenta.

Foi aí que nasceu o Projeto Flow, que faz doações de próteses restaurativas da aréola dos seios, além de nanopigmentação paramédica para diferentes partes do corpo. Em 2022, cerca de 50 mil mulheres receberam próteses.

Ela ainda detalha como funciona todo o processo de design e a produção das próteses. “As aréolas são todas feitas de silicone médico e a textura é bastante semelhante à da pele real. Todas são antialérgicas e podem ser usadas inclusive no banho. Elas são eternas, então não possuem prazo de troca ou validade. Basta fixá-las com cola aderente, como, por exemplo, cola para peruca.”

“As próteses são enviadas para o mundo todo. Qualquer mulher mastomizada pode receber a sua aréola em casa. Basta preencher um formulário com todos os detalhes sobre sua mama. Uma foto também é solicitada com o total sigilo e segurança para serem analisados pontos específicos, como o tom de pele e o design específico para cada seio. Por fim, a prótese é enviada em um envelope personalizado com todas as instruções de aplicação, cuidado e informações adicionais”, conta Natalia

“Este projeto tem o intuito de devolver a parte que falta para essas mulheres que perderam um pedaço de sua autoestima. Eu nunca passei por um câncer, mas posso imaginar o quão difícil é, e é através deste projeto busco devolver este pedaço que falta, para completar não só a parte que está faltando, mas também completar o ser dessas mulheres, devolver suas feminilidades e fazer uma espécie de carinho em suas almas, pois somente nós podemos dizer o quanto este empoderamento faz a diferença em nossas vidas”, finaliza Natalia.

Para você que ficou interessada em conhecer ainda mais, acesse o site do Instituto Natalia Beauty. Por lá, você poderá preencher o formulário para participar e receber sua prótese de silicone em casa.

