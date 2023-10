Casa Clã e MAMA: evento especial foca prevenção do câncer de mama

Atualizado em 27 out 2023, 17h52 - Publicado em 25 out 2023, 15h08

Atualizado em 27 out 2023, 17h52 - Publicado em 25 out 2023, 15h08

Em 31 de outubro, a Casa Clã está de volta junto ao MAMA com uma programação especial focada na informação e prevenção do câncer de mama, a doença neoplásica mais comum no Brasil. Com grandes especialistas da área e mulheres que tiveram a doença, os talks serão mediados pela redação de Claudia e VEJA Saúde.

A iniciativa é parceria dos dois veículos com o MAMA, um projeto de comunicação independente que tem como objetivo promover informações de qualidade para as práticas preventivas e de combate ao câncer de mama – já que, hoje, apesar de mais 90% das pacientes ficarem curadas quando detectam a doença em estágio inicial, apenas 1/3 das mulheres brasileiras fazem a mamografia, evidenciando a urgência de focar em ações preventivas eficazes.

Apesar de fechado ao público, os maiores destaques do evento poderão ser acompanhados pelo site de Claudia e VEJA Saúde, através deste link, além de nossas redes sociais. Abaixo, você confere a programação completa, que tem início com discurso da Dra. Karina Fontão, diretora médica da Astrazeneca Brasil:

Painel: O que é o câncer de mama e culturas de prevenção

O médico oncologista e especialista em câncer de mama Dr. Gustavo Werutsky, Júlia Presotto, fundadora do MAMA, Dra. Samira Machado, cirurgiã oncológica e mastologista, e Lucie Alessi, cofundadora do MAMA, se unem em uma conversa importantíssima sobre as culturas de prevenção e compreensão da doença.

Mesa Redonda: Histórias reais

Helena Galante, Diretora-chefe de Claudia, Boa Forma e Bebê, faz a mediação da mesa, que traz histórias reais de mulheres que tiveram suas vidas atravessadas pelo câncer de mama.

Talk: Avanços do tratamento do câncer de mama e impacto social

Diego Sponchiatto, Diretor-chefe de VEJA Saúde, media a conversa com a Dra. Abna Vieira, médica oncologista especialista em disparidade racial no câncer, Dra. Débora Gagliato, oncologista especialista em câncer de mama, Fernanda Schwyter, presidente do Instituto Projeto Cura, e Luciana Holtz, fundadora e presidente do Instituto Oncoguia.