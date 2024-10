3 receitas rápidas e práticas para aliviar as cólicas menstruais

Dores intensas, desconforto e indisposição ao longo do dia. Esses são alguns sinais de que o seu ciclo menstrual está se aproximando e, com ele, a possibilidade de sentir cólicas também aumenta.

O que muitas mulheres não sabem, ou pelo menos não são informadas, é que a alimentação pode estar diretamente relacionada à frequência e a intensidade dessas dores menstruais, que muitas vezes as impedem de realizar diversas atividades diárias, como exercícios físicos e até mesmo as tarefas do trabalho.

Para iniciar uma mudança radical que poderá aliviar ou diminuir a frequência dessas dores, é importante entender que transformar alguns hábitos alimentares pode ser um ótimo começo dessa jornada contra as cólicas.

Para isso, conversamos com a médica nutróloga Hellenna Dutra que revela quais são os alimentos podem ajudar no alívio e na diminuição de cólicas menstruais. Ela também compartilha algumas de suas receitas deliciosas usando alguns desses superalimentos para tornar esse período menstrual ainda mais leve e agradável. Veja só:

Alimentação versus organismo

Segundo Hellenna, um dos principais fatores relacionados à propensão ao desenvolvimento de cólicas menstruais mais intensas é justamente aquilo a que estamos acostumadas a ingerir nos dias que antecedem o ciclo menstrual: os famosos e irresistíveis alimentos industrializados.

“Todas nós sabemos que os componentes presentes em alimentos industrializados, como salgadinhos, refrigerantes, chocolates e outros doces são ricos em sódio e gorduras saturadas. Esses componentes tendem a aumentar a retenção de líquidos e o inchaço, que agravam a sensação de dor e incômodo durante o ciclo menstrual”, explica a médica especialista em nutrologia no interior de São Paulo.

“De nada adianta se não começarmos pela alimentação, já que as dores menstruais podem ser influenciadas por tudo o que consumimos. Alguns desses alimentos podem fazer diferença na saúde de qualquer mulher”, acrescenta.

Toda essa sugestão de novos hábitos, segundo a médica, não indica uma restrição rígida contra alimentos ricos em ingredientes industrializados, mas sim a necessidade de maior controle e redução, principalmente em casos de histórico genético relacionado a doenças crônicas.

“Não se trata de terrorismo nutricional, já que, na prática, uma redução drástica pode levar à compulsão. O ideal é reduzir gradualmente o consumo, até que esses alimentos sejam reservados para momentos específicos, especialmente para quem tem histórico de diabetes ou pressão alta, por exemplo”.

Quais alimentos ajudam a aliviar as cólicas?

Entre os alimentos que podem ajudar a reduzir ou aliviar as cólicas, Hellenna explica que as melhores opções são aquelas ricas em nutrientes que ajudam a desinflamar o corpo, famosos alimentos anti-inflamatórios.

“O gengibre, as sementes de chia e o abacate são alguns dos alimentos que apresentam maior concentração de nutrientes anti-inflamatórios. De forma natural, eles ajudam a reduzir a inflamação, o inchaço que resultam na intensidade das dores. Consumir essas alternativas durante o período menstrual pode ser uma ótima estratégia para amenizar alguns desses sintomas”, pontua.

A seguir, confira 3 receitas rápidas e deliciosas, sugeridas pela nutróloga, usando esses três alimentos que poderão te salvar contra as cólicas menstruais:

Receitas rápidas para aliviar as cólicas menstruais

Smoothie cremoso de abacate

Tempo de preparo: 20 minutos

Rende 4 porções

Ingredientes

Polpa de 1 abacate maduro

1 pote de iogurte natural desnatado (200g)

1 e 1/2 xícara (chá) de água de coco gelada

1/2 pera sem casca e sem sementes picada

1/2 xícara (chá) de hortelã picada

Mel a gosto

Hortelã para decorar

Modo de preparo

Coloque no liquidificador o abacate, o iogurte, a água de coco, a pera, a hortelã e o mel. Bata até obter um smoothie cremoso e homogêneo. Assim que estiver pronto, despeje o smoothie de abacate em tigelas ou bowls e decore com as folhas frescas de hortelã. Se preferir, você pode adicionar um pouco de mel para uma apresentação ainda mais bonita e um toque extra de doce.

Pudim saudável de manga com chia

Tempo de preparo: 3 horas e 30 min

Rende 4 porções

Ingredientes

200 ml de leite de coco ou amêndoas

3 colheres (sopa) de sementes de chia

3 colheres (sopa) de coco ralado + para polvilhar

3 colheres (sopa) de mel

½ colher (chá) de extrato de baunilha

1 manga palmer pequena picada em cubos

Modo de Preparo

Em uma tigela, misture o leite de sua preferência, as sementes de chia, o coco ralado, o mel e o extrato de baunilha. Cubra a tigela e deixe em temperatura ambiente por 30 minutos. Depois, mexa novamente, cubra e leve à geladeira por mais 3 horas.

Enquanto isso, bata a manga picada no liquidificador até obter um purê. Em seguida, monte as camadas da mistura de chia com o leite em copos ou tigelinhas individuais e adicione o purê de manga por cima. Finalize polvilhando com coco ralado e sirva logo em seguida, ou mantenha na geladeira até a hora de servir.

Chá de gengibre com canela

Tempo de preparo: 15 minutos

Rende 4 xícaras

Ingredientes

1 pedaço de gengibre fresco (cerca de 5 cm), descascado e fatiado

1 canela em pau

960 ml de água

Mel a gosto (opcional)

Suco de limão a gosto (opcional)

Modo de Preparo

Comece fervendo a água em uma panela. Assim que a água estiver fervendo, adicione as fatias de gengibre e a canela em pau. Reduza o fogo e deixe o chá em infusão por cerca de 10 a 15 minutos; quanto mais tempo deixar, mais forte será o sabor.

Após o tempo de infusão, coe o chá em uma jarra ou sirva diretamente nas xícaras. Por fim, adicione mel a gosto e, se preferir, um pouco de suco de limão. Sirva quente.

