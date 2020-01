15 coisas que você pode fazer em 5 minutinhos pelo bem da sua saúde

Não estar doente não significa ser saudável. É para conscientizar sobre esse fato que existe o Dia Mundial da Saúde, comemorado neste domingo, dia 7 de abril. A data foi determinada em 1948 pela Assembleia Mundial da Saúde para que coincidisse com a data de fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Quer viver melhor? A gente te ajuda com dicas muito simples que você pode colocar em prática em 5 minutos ao longo do seu dia. Veja também The Fifties

1. Passe fio dental Além de eliminar as chances de você desenvolver alguma doença, manter a saúde bucal em dia é essencial para o seu bem-estar geral. Como a boca interage com várias outras estruturas do corpo, a má higiene pode futuramente piorar algumas enfermidades, como aquelas de natureza cardiovascular e diabetes. A recomendação do Ministério da Saúde é escovar muito bem os dentes após todas as refeições e usar o fio dental. 2. Use protetor solar A longo prazo, a exposição ao sol pode causar manchas na pele e câncer! Mesmo que você não vá tomar sol diretamente, passe protetor. Até mesmo dentro do escritório há perigo: além dos raios que atravessam as janelas, as lâmpadas fluorescentes emitem radiação. Por isso, a recomendação da OMS é que você use protetor solar todos os dias e faça reaplicações quando necessário.



3. No meio do caos, pare por 5 minutos! É importante que seu dia não seja abarrotado e preenchido apenas por obrigações. De acordo com o Dr. Paulo Camiz, clínico geral e geriatra, "reservar um tempo da sua rotina para o lazer ajuda a reduzir o estresse, grande causador de vários problemas de saúde". Durante o dia, de tempos em tempos, tire alguns minutinhos para relaxar! Ouça uma música, veja um vídeo fofo na internet, dê uma volta ou converse com alguém. 4. Beba água Mantenha sempre uma garrafinha com água por perto. Segundo Dr. Paulo, manter-se hidratada é fundamental para o bom funcionamento do organismo.

5. Tire a maquiagem antes de dormir Dormir de maquiagem não faz bem! A sua pele precisa respirar e se os seus poros não estiverem livres, isso não vai acontecer. Com o tempo, eles irão se dilatar, resultando no envelhecimento precoce. Além disso, você pode desenvolver alergias e ter a pele permanentemente marcada. 6. Baixe um app de meditação A meditação é reconhecida pelo Ministério da Saúde como método eficiente para melhorar a qualidade de vida, perfeito para reduzir o estresse. Ainda há o bônus de poder se praticado em qualquer lugar e durante o tempo que você precisar! Mas começar um novo hábito pode ser difícil, então vale uma ajudinha da vida moderna: baixe um aplicativo que te ajudará nessa descoberta.





7. Pare e respire! Respirar corretamente é essencial para o seu bem-estar, pois é desse modo que o oxigênio é transmitido para as células, que garantem o bom funcionamento dos órgãos do corpo. Além disso, já foi provado que fazer exercícios de respiração também ajuda a reduzir o estresse e controlar crises de ansiedade. Veja aqui algumas dicas de exercícios que você pode fazer rapidinho ao longo do dia para garantir uma vida saudável. 8. Ponha a cara no sol Não se trata de tomar sol de biquíni à beira da piscina. Estamos falando de pegar aqueles minutinhos finais do almoço e se sentar ao ar livre para absorver um pouco de Vitamina D, que, se em falta, pode resultar em ossos quebradiços e te deixar mais vulnerável a gripes. "Sol brando!", alerta Dr. Paulo. 9. Movimente-se! Trabalha ou mora em prédio? Troque o elevador pelas escadas. Vai de ônibus? Desça um pouco antes e faça uma rápida caminhada. Qualquer forma de exercício é válida. O importante é que você tire o sedentarismo da sua vida. Mesmo que seja por poucos minutos no seu dia, fazer atividade física é essencial para envelhecer de maneira saudável. Isso irá ajudar na prevenção de "doenças circulatórias, doenças do aparelho motor e do emocional", conta o médico geriatra, que também acredita nos benefícios de exercícios para o aumento da imunidade.

10. Dê uma esticada

Ao acordar, no meio do trabalho, antes de fazer alguma atividade física, alongue-se! Essa prática aumenta flexibilidade dos músculos, ativa a circulação e elimina a tensão. No começo pode não ser fácil, porque seus músculos não estão acostumados, mas com o tempo fica gostoso!

11. Coloque as roupas no sol

Toalhas e roupas íntimas que ficam no banheiro úmido depois daquela chuveirada são a felicidade dos fungos. Para acabar com eles, o ideal é estender os tecidos onde bate sol.

12. Lave as mãos corretamente

Nossas mãos são grandes vilãs nas transmissões de vírus e bactérias. Por isso, é preciso saber lavá-las corretamente. Isso pode demorar um pouquinho mais do que ao dar aquela enxaguada, mas não leva mais do que cinco minutos!

Veja como fazer: enxague, passe sabonete e esfregue as palmas. Em seguida, esfregue as pontas dos dedos nas palmas da outra mão (e repita ao contrário), esfregue nos meios de cada dedo, esfregue os polegares, lave os dorsos de cada mão e lave os punhos. Depois de remover todo o sabão, seque e use o papel para fechar a torneira.

13. Limpe o controle e os interruptores

Controle remoto, interruptor de luz, maçaneta… Tudo o que é muito manuseado vai acumulando bactérias que podem ficar vivas por até 48 horas nessas superfícies. De vez em quando, basta passar um pano com álcool ou mesmo um lenço umedecido.