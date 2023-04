5 verdades sobre procedimentos estéticos injetáveis

Você já se pegou pensando em quanto tempo tem dedicado ao seu bem-estar? A busca pelo autocuidado entre os brasileiros aumentou nos últimos anos, despertando interesse não só pelos cosméticos, mas também por procedimentos injetáveis.

E, claro, junto com o interesse, aparecem muitas dúvidas sobre o assunto. Para te ajudar, listamos abaixo cinco verdades sobre os procedimentos estéticos injetáveis minimamente invasivos.

1. Existe um tratamento estético para cada necessidade

A dica para se sentir segura é procurar um profissional de saúde habilitado à aplicação de injetáveis, que faça uma avaliação minuciosa para auxiliar na escolha do tratamento adequado para cada caso, com uso de produtos seguros e com eficácia comprovada.

As três opções queridinhas do momento são oferecidas pela Galderma: Sculptra®, bioestimulador de colágeno pioneiro, utilizado no Brasil há 20 anos para auxiliar na firmeza e sustentação da pele1; Restylane®, primeiro ácido hialurônico injetável do mercado, considerado o mais completo2 e seguro3, que é capaz de contornar, preencher e definir diversas regiões da face4; e, em sua versão Skinboosters™, Restylane® repõe o ácido hialurônico da pele, promovendo uma hidratação profunda5, devolvendo brilho, melhorando o aspecto de cicatrizes de acne6 e linhas finas, como pés de galinha e rugas do pescoço, colo e mãos7,8.

2. Bioestimulador Sculptra® ajuda na produção de colágeno

“O bioestimulador de colágeno, como todo mundo fala, está na moda e funciona estimulando a produção do seu próprio colágeno”, disse a dra. Maria Paula Del Nero (CRM-SP 74594) no talk “Procedimentos estéticos que cabem na sua rotina e te ajudam a manter sua melhor versão”, apresentado na Casa Clã, evento promovido pelas revistas CLAUDIA, BOA FORMA, BEBÊ.COM e ELÁSTICA, na semana do Dia Internacional das Mulheres.

E a fama não é à toa. Sculptra® é o bioestimulador de colágeno original* usado por oito em cada dez especialistas de saúde injetores9, capaz de aumentar a produção de colágeno do próprio corpo em 66,5%10**. Logo, é um dos tratamentos mais eficazes para ajudar na firmeza e sustentação da pele9. Seus resultados são graduais e podem durar até 25 meses10.

A dra. Maria Fernanda Tembra (CRM-SP 107569) explicou como funciona o procedimento: “O bioestimulador de colágeno nada mais é que uma injeção com um produto que induz uma leve inflamação na derme, e, para reagir a essa inflamação, o organismo produz mais do seu próprio colágeno”.

Ainda durante o talk, ambas as dermatologistas ressaltaram que o procedimento com bioestimulador de colágeno é bastante seguro.

3. Queridinho do momento: ácido hialurônico possui efeito glow6

Quem gosta de cuidar da pele provavelmente já ouviu falar do ácido hialurônico. Ele é um componente naturalmente produzido pelo corpo e contribui para manter a elasticidade e hidratação da pele11.

A dra. Maria Paula explica: “Essa aguinha que a gente tem no meio das células é o ácido hialurônico no meio das fibras de colágeno. A gente encontra em cremes e em forma injetável. É possível utilizar o ácido hialurônico de forma injetável para amenizar olheiras, linhas de expressão, dar volume e contornar os lábios e até projetar alguma área do rosto. Ou por meio dos skinboosters para quem deseja hidratar a pele profundamente e ter aquele tão sonhado efeito glow”.

Restylane® é a linha de ácido hialurônico injetável com mais de 55 milhões de tratamentos realizados***, composta por diferentes texturas de géis de ácido hialurônico que possibilitam tratamentos personalizados de acordo com cada região facial e desejo, desde amenizar olheiras até definir o contorno do rosto4. Entre esses géis, encontra-se o Restylane® Skinboosters™, que age como um reservatório hídrico de longa duração, restaurando a hidratação da pele e proporcionando maciez6. Além disso, é capaz de suavizar linhas finas e cicatrizes de acne7, podendo ser aplicado no rosto, pescoço, colo e mãos5.

4. Os procedimentos funcionam para ajudar a manter a qualidade da pele, independentemente da idade

Com o aumento da expectativa de vida, cada vez mais as pessoas procuram experimentar suas melhores versões, independentemente do momento de suas vidas ou idade. A dra. Maria Fernanda Tembra conta: “Existem formas de se sentir bem em todas as idades, através de recursos, tratamentos estéticos injetáveis e alta tecnologia. Ao longo dos anos, o corpo absorve osso, colágeno e gordura, fazendo com que ocorram mudanças no formato do rosto. O uso de bioestimulador ajuda, de forma adequada, a segurar um pouco o processo de perda de colágeno, enquanto o ácido hialurônico injetável pode ajudar a devolver ao rosto estrutura e projeção perdidas”.

Os resultados podem ser diferentes dependendo da faixa etária da pessoa, pois, de fato, a resposta de um tratamento realizado numa pessoa de 60, 70 anos é diferente do que acontece em uma de 20, época em que o colágeno e o ácido hialurônico estão a todo vapor. Porém, atualmente, há uma infinidade de produtos injetáveis e tecnologias que podem ser personalizadas para cada necessidade.

5. Estilo de vida e autocuidado fazem diferença no resultado

Os resultados dos procedimentos envolvem um pacote completo: genética, alimentação balanceada, ingestão adequada de água e prática de atividade física. Muito além disso, o autocuidado, no contexto da rotina agitada que vivemos, faz diferença quando o quesito é manter a qualidade de vida e da pele. Cada vez mais as pessoas buscam se sentir confortáveis com sua aparência e melhorar a autoestima, “a gente está sempre buscando a nossa melhor versão, da melhor forma que podemos”, finaliza a dra. Maria Fernanda.

