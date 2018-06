O ressecamento dos pés e cotovelos é um problema muito comum e tende a piorar durante o inverno. Segundo a dermatologista, Kaliandra Caimelli, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, os pés são naturalmente mais secos que o resto do corpo e os cotovelos, por serem áreas de atrito, também necessitam de cuidados especiais.

Com o clima mais seco e a frequência maior de banhos com água quente em dias frios, a pele acaba perdendo a oleosidade natural de forma mais intensa, o que aumenta a chance de ressecamento. A dica da dermatologista é redobrar os cuidados e hidratar a pele diariamente. “Hidratantes à base de ureia, lanolina e ácido lático são ótimos. O ideal é passar o produto e usar uma meia ou embrulhar o pé em um papel filme antes de dormir”, pontua.

Outra dica de Kaliandra é evitar lixar os pés todos os dias. Segundo ela, esse hábito pode deixar a pele mais suscetível a problemas. “Uma vez por semana já está de bom tamanho”. Já para a área dos cotovelos a dica é sempre usar hidrantes e evitar ficar apoiando-os em superfícies rígidas.

Os óleos naturais também são ótimos aliados na recuperação das áreas. “Os óleos de coco, amêndoas e o de semente de uva facilitam a regeneração da pele e devolvem nutrientes perdidos”, diz Kaliandra.

De acordo com a especialista, as pessoas de pele negra, idosos, obesos e quem sofre com diabetes e hipotiroidismo tem uma propensão maior de enfrentar esse tipo de problema, mas com os cuidados certos é possível manter a pele saudável.

