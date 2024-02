O que é ASMR e como usar para dormir melhor

Quem tem dificuldades em dormir, certamente já procurou os mais diversos recursos para tentar melhorar o sono. E além de chás, exercícios físico e tantos outros métodos, existe um que ganhou as redes sociais nos últimos tempos: os sons e imagens relaxantes. Conhecidos como ASMR, será que esses estímulos satisfatórios realmente podem nos ajudar a dormir melhor?

O que é ASMR?

A sigla ASMR significa “Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano” (em inglês, Autonomous Sensory Meridian Response). Ela remete a uma sensação agradável e relaxante que algumas pessoas experimentam em resposta a estímulos visuais, auditivos ou táteis específicos.

As pessoas descrevem a sensação de ASMR como uma espécie de formigamento ou arrepio que começa na cabeça e se espalha pelo corpo, promovendo uma sensação de relaxamento e calma.

Os gatilhos mais comuns de ASMR são:

Continua após a publicidade

Sussurros: O som de alguém sussurrando perto do ouvido pode ser muito relaxante para algumas pessoas.

Sons de batidas: Sons como bater palmas, tocar na madeira ou dobrar roupas podem ser agradáveis para quem experimenta ASMR.

Movimentos lentos e repetitivos: Observar alguém realizando movimentos lentos e repetitivos, como pintar ou esculpir, pode ser calmante.

Atenção pessoal: Receber atenção pessoal, como ter o cabelo penteado ou receber uma massagem, pode ser um gatilho positivo para alguns.

O ASMR não afeta todo mundo

Apesar de popularização dessa resposta sensorial, algumas pessoas relatam não sentir nada quando expostas aos gatilhos de ASMR, enquanto outras podem sentir uma sensação intensa de relaxamento, euforia e bem-estar. Além disso, a experiência é subjetiva e varia de pessoa para pessoa.

Onde encontrar conteúdos relaxantes

Em plataformas como o YouTube, Instagram e TikTok é possível encontrar milhares de vídeos de ASMR. Para encontrá-los, você pode pesquisar por gatilhos específicos ou navegar por canais populares de ASMR.

Continua após a publicidade

Há ainda a opção de aplicativos especializados no assunto, eles geralmente oferecem uma variedade de sons e vídeos de ASMR para escolher. Veja um exemplo:

Outra tendência é do oddly satisfying, que significa a sensação prazerosa de ver objetos esquisitos serem esmagados, destruídos ou espremidos. Veja na prática:

Continua após a publicidade

ASMR ajuda no sono?

Para algumas pessoas, sim, o ASMR pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, a insônia e a facilitar o processo de adormecer. A sensação de relaxamento e a redução do estresse induzidas por esses estímulos podem contribuir para um estado mental mais tranquilo, favorecendo o sono.

Entretanto, conforme aponta o médico Bruno Burjaili, neurocirurgião funcional, “o ASMR é uma técnica que tem sido proposta com essa finalidade por alguns profissionais, porém, ainda carece de evidências científicas para tanto”.

Continua após a publicidade

Segundo o especialista, essa falta de evidências significa que não há comprovação suficiente para ser usado com esse objetivo. “Mais pesquisas são necessárias para provarmos se é ou não eficaz para melhorar o sono ou para outras aplicações”, explica.

Além disso, o celular é o meio mais utilizado por quem consome conteúdos com esse tipo de estímulo, e as telas vão na contramão de quem busca um sonho melhor: “De fato, já que não sabemos se traz benefícios, pode ser um risco o uso de telas antes de dormir, pois esse uso sim está mais consistentemente relacionado à piora da qualidade do sono”, completa o médico.

Dicas para dormir melhor

Apesar do ASMR ajudar muita gente a ter uma boa noite de sono, o neurocirurgião Bruno Burjaili recomenda algumas outras dicas para dormir melhor, essas sim comprovadas cientificamente. São elas:

Veja alguns passos que podem auxiliar no sono:

Ter uma rotina sempre parecida ao final do dia (sequência de gestos), por exemplo: tomar banho, vestir o pijama, comer (refeição leve), fazer atividade mais tranquila (se possível, sempre na mesma ordem);

Usar a cama apenas para dormir, e não outras atividades, como leitura, trabalho, etc.;

Usar luzes mais fracas e amareladas à noite;

Evitar telas à noite, principalmente muito próximas ao rosto;

Evitar atividades de alta intensidade à noite, como programas de TV violentos, notícias estressante, reuniões de trabalho, conflitos, etc.;

Manter o mesmo horário de acordar, mesmo nos finais de semana e feriados;

Fazer atividade física regular, evitando que seja muito ao final do dia;

Não tomar café após as 13h;

Exceto se houver orientação de médico especialista, não usar medicamentos com a finalidade de dormir;

Evitar sonecas maiores do que 30 minutos.