‘Nem tudo é rosa no Outubro Rosa. É preciso acesso ao tratamento’, Luciana Holtz

A jornada da paciente em tratamento oncológico envolve desafios financeiros, psicológicos e físicos. Na Casa Clã MAMA 2024, evento de CLAUDIA e Veja Saúde, especialistas discutiram esses impactos e os avanços do tratamento contra o câncer de mama.

A conversa contou com o oncologista Gustavo Werutsky, a enfermeira Claudia Klumpp e a psico-oncologista Luciana Holtz, fundadora e CEO do Instituto Oncoguia, em uma palestra mediada por Karin Hueck, escritora e editora-chefe de CLAUDIA.

Os impactos do tratamento contra o câncer de mama

“Quando a paciente recebe o diagnóstico de câncer, ela sai do consultório com uma enxurrada de informações e preocupações. Pensa no tratamento, na reação de sua família e em como manter o sustento. Perguntas como ‘Quem vai cuidar dos meus filhos? Como vou manter minha renda?’ surgem imediatamente’”, explica Gustavo.

O impacto financeiro, de fato, é significativo. Mais de metade dos lares brasileiros é chefiada por mulheres, e uma em cada oito das brasileiras são diagnosticadas com câncer de mama. Muitas vezes, as pacientes precisam abandonar o trabalho ou lidar com os elevados custos de saúde, agravando a situação de quem já sustenta uma família. “Esse impacto financeiro pode afastá-las do tratamento”, alerta Claudia.

Continua após a publicidade

Além disso, apesar do apoio emocional ser fundamental, muitas pacientes são abandonadas durante o tratamento. Uma pesquisa de 2009, realizada pelas universidades de Stanford e pelo Centro de Pesquisa Seattle Cancer Care Alliance, revelou que homens casados têm seis vezes mais chances de se separar ou divorciar de suas esposas logo após um diagnóstico de câncer.

Como a tecnologia pode ajudar no tratamento de câncer

Embora as transformações na vida das pacientes continuem sendo muitas, o tratamento avançou significativamente. “O câncer de mama de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás, há muito mais tratamento”, diz o oncologista. “A gente não precisa mais pensar no câncer como uma sentença de morte”, completa Luciana.

E a tendência é melhorar. Isso porque a tecnologia tem desempenhado um papel crescente na detecção e no pós-diagnóstico. “A inteligência artificial pode ajudar na descoberta precoce do câncer de mama, por exemplo, e novas tecnologias estão sendo implementadas para aprimorar o tratamento”, comenta o especialista.

A necessidade de um tratamento individualizado

Outro ponto destacado foi a importância de individualização no processo. “Mesmo que o tumor de duas pacientes seja igual, suas vivências e desafios serão diferentes”, diz Claudia. Ter especialistas que cuidem da alimentação e das atividades físicas, de forma integrada, é primordial, além de um enfermeiro navegador, que orienta a paciente e a família durante toda a jornada.

O problema é que isso não chega para todas. “O tratamento integrado não deveria ser apenas um ideal, mas uma realidade”, defende a enfermeira. Luciana enfatiza a necessidade de cobrar acesso a esses serviços: “Nem tudo é rosa no Outubro Rosa. As mulheres precisam de acesso real ao tratamento, e nós temos que lutar por isso.”

Pacientes precisam ser informadas sobre o que acontece com elas

Outro ponto é que as mulheres devem estar informadas sobre todo o processo. “Criar estratégias para que elas se empoderem se seus tratamento é fundamental”, diz Claudia, que exemplifica: “Uma paciente, por exemplo, anotava na agenda tudo o que precisava fazer, todas as fases em que estava”.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.