Jessie J descobre que tem Doença de Ménière. Entenda o que é

A cantora Jessie J foi surpreendida no Natal e a surpresa não foi boa. Ela foi diagnosticada com a Doença de Ménière, depois de acordar sem audição e equilíbrio.

A cantora passou o dia com um zumbido no ouvido direito, e descreveu a sensação como se alguém tivesse ligado um secador de cabelo dentro dele. “Acordei como se estivesse surda do ouvido direito e não consegui andar em linha reta”, disse a cantora.

Em um post no Instagram, ela contou que estava assistindo a série O Gambito e a Rainha mas não conseguia manter o foco ou entender o som.

Quais as causas e os sintomas da síndrome?

A Doença de Ménière é uma das mais comuns que atingem o labirinto, uma parte do sistema auditivo. É uma doença crônica e sem cura. Ela geralmente começa em um só ouvido, mas pode atacar os dois com o passar do tempo. Há o risco de perda auditiva permanente.

As causas ainda não são comprovadas mas podem estar ligadas a outras comorbidades como diabetes, hipertensão, doenças metabólicas, enxaquecas, lúpus, reumatismo e também herpes. Mudanças bruscas de pressão também podem causar a síndrome.

Os sintomas mais comuns durante uma crise, são vertigem, zumbido, perda da audição, pressão nos ouvidos, náuseas e vômitos. Remédios para enjoo por movimento ou náusea são usados para controlar os sintomas. Tabagismo, infecções ou uma dieta rica em sal podem agravar a doença. Há o risco de perda auditiva permanente.

