Intolerância à lactose: truques para acabar com o desconforto

Lactose é o açúcar do leite. Ele é digerido pela lactase, enzima que algumas pessoas não produzem.

Foto: Getty Images

Para a maioria dos intolerantes à lactose (pessoas que têm deficiência ou ausência de lactase, a enzima que digere o açúcar do leite), o consumo de laticínios provoca gases, dor de barriga, inchaço abdominal, diarreia ou prisão de ventre.

“Quando não é quebrada, a lactose chega ao intestino grosso intacta. Ali, é fermentada por bactérias, e isso causa o mal-estar”, diz o nutrólogo Fernando Chueire, da Associação Brasileira de Nutrologia.

Uma atitude comum é deixar de lado alimentos que caem mal sem consultar um médico – medida arriscada que pode prejudicar ainda mais a saúde. Em casos extremos, é preciso tomar remédio. Nos mais leves, mudanças de hábito ajudam a ter uma vida saudável, como ensina a nutricionista Paula Castilho.

Veja quais mudanças na alimentação você pode fazer para acabar com o desconforto.

Dê uma chance ao iogurte

Experimente produtos com rótulos que dizem conter “culturas ativas”. Eles possuem bactérias que não fazem mal e auxiliam na digestão da lactose.

Prefira os queijos duros e envelhecidos

Os tipos cheddar e parmesão, por exemplo, contêm pouca lactose – quando comparados aos mais pastosos.

Experimente beber leite com as refeições

Se fizer muita questão de tomar leite, beba meia xícara no café da manhã ou meia no jantar.

Prepare seu próprio alimento

O biscoito que você tanto gosta é fabricado com leite? Tente criar uma versão caseira sem esse ingrediente. Assim, você desenvolve seus dotes culinários e come algo saudável.

3 dicas para quem tem intolerância total ao leite

1. Capriche em outros alimentos que são fonte de cálcio

Além do leite, existem outros alimentos que contêm esse mineral em abundância, como os vegetais escuros (mostarda, couve, agrião e rúcula), os grãos (feijão-branco e grão-de-bico) e, claro, os peixes (bacalhau e sardinha).

2. Conheça outros alimentos que podem ter lactose

Evite pães, sopas, molhos de salada, cereais, misturas para bolo e doces. Afaste do cardápio também todos os que apresentem em sua composição leite, creme de leite, leite em pó, soro de leite, coalhada e queijo – confira os rótulos.

3. Faça substituições

Troque o sorvete de creme pelos de frutas (leia o rótulo, porque alguns desse tipo levam leite). No lugar do molho quatro queijos, use o de tomate. E prefira o leite de soja ou de arroz à versão integral.