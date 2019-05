Histórias reais sobre o câncer: um novo estilo de vida

Após fazer os exames ginecológicos de rotina, a professora Amanda Benites descobriu que estava com câncer de ovário. A oncologista que a acompanhava em sua cidade natal no Paraná fez residência no A.C.Camargo Cancer Center e indicou a instituição para ela realizar seu tratamento. Foi lá que Amanda conseguiu o apoio necessário para enfrentar a doença.

Também foi nesse período que ela redescobriu sua autoestima e decidiu transformar sua vida. Mudou para São Paulo, começou um mestrado e resolveu listar os países que gostaria de visitar: Portugal, Estados Unidos, Argentina e Canadá. Esse último ela visitará ainda este ano. “Tudo que podia me remeter à liberdade, à qualidade de vida, era o que eu gostaria de ter. Queria viajar e cumprir toda essa vontade.”

Conheça a história de Amanda no vídeo abaixo: