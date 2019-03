Histórias reais sobre o câncer: o valor do tratamento integrado

A gestora administrativa Cintia Makino sempre manteve seus exames de rotina em dia. Mas, em outubro de 2016, apenas quatro meses após realizar seus exames anuais, ela foi diagnosticada com um tumor raro, de crescimento rápido, que já estava com quase 8 centímetros. Os médicos optaram por fazer a quimioterapia antes da cirurgia e conseguiram reduzir o tumor para menos de 1 milímetro.

Para ela, o trabalho integrado dos médicos do A.C.Camargo Cancer Center fez a diferença em sua história. O tratamento foi finalizado com sucesso em 2017. “A doença vem pra te acordar, pra dar um alerta”, diz Cintia. “Hoje, curto mais a minha filha, tenho mais qualidade de vida, uma alimentação melhor, com atividade física. Continuo a minha história, mas fechei um ciclo e comecei outro”, conta.

Conheça a história de Cintia no vídeo abaixo.