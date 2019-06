View this post on Instagram

Decoração linda de @victorfestas_ direto do Ceará As festas juninas são, em sua essência, multiculturais, embora o formato com que hoje as conhecemos tenha se originado nas festas dos santos populares em Portugal: a Festa de Santo Antônio, a Festa de São João e a Festa de São Pedro e São Paulo principalmente. A música e os instrumentos usados (cavaquinho, sanfona, triângulo ou ferrinhos, reco-reco etc.) estão na base da música popular e folclórica portuguesa e foram trazidos ao Brasil pelos povoadores e imigrantes do país irmão. #Festasjuninas #decoracaofestasjuninas #decoraçãofestasjuninas #decoracaocaipira #decoraçãocaipira #decoracaodafazenda #decoracaonositio #Decoraçãonositio #decoracaofestasjulinas #decoraçãodefestascorporativas #decoracaodefestascorporativas #decoracaofestajunina #decoraçãofestajunina #decoracaodefestajuninaescolar #decoraçãofestajuninaescolar #decoracaodesãojoao #decoraçãodesãoJoão #decoraçãodesantoantonio #festajunina #festajuninadecoracao #festasjuninadecoração #festajunina #decoracaojunina #decoraçãojunina #festajuninasp #arraial #instaparty #eventos ##festadesãojoao #festaesantoantonio