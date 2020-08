Google cria Doodle reforçando a importância do uso de máscaras

O Google sempre faz homenagens em datas especiais ou traz imagens sobre temas importantes da atualidade por meio do Doodle, o logotipo personalizado do buscador. Nesta quarta-feira (5), o site decidiu reforçar um recado que vem sendo dado há meses: use máscaras.

Intitulado Wear a Mask. Save Lives [Use máscara. Salve Vidas, em tradução livre], o Doodle reforça a importância de interromper a propagação da Covid-19 com a utilização do item e obedecendo as recomendações das autoridades de saúde, como a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Ao clicar no Doodle, é possível ler uma série de dicas e recomendações para a prevenção da doença, além de dados atualizados sobre a situação global e do local onde você mora.

No Brasil, já são mais de 96 mil mortes por Covid-19 e cerca de 2,8 milhões de casos confirmados. A melhor maneira de se proteger ainda é usar a máscara e manter o isolamento social, permanecendo em casa se for possível.

Veja, abaixo, as principais orientações da OMS, disponíveis no Google:

“Para evitar a propagação da COVID-19, faça o seguinte:

Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel;

Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando;

Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico;

Não toque nos olhos, no nariz ou na boca;

Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou expirar;

Fique em casa se você se sentir indisposto;

Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar.

Ligue com antecedência para o plano ou órgão de saúde e peça direcionamento à unidade mais adequada. Isso protege você e evita a propagação de vírus e outras infecções.”

