“Durante exames de rotina, descobri uma alteração nos níveis de açúcar no sangue. Fiz o teste de tolerância à glicose, que constatou o diabetes gestacional. Fui encaminhada para o acompanhamento de gravidez de alto risco. Tive medo de não conseguir levar a gestação para a frente… Controlava as taxas com a alimentação. Também tomava um remédio e media a glicemia várias vezes ao dia. Apesar dos cuidados, o bebê cresceu rápido.

Na 35ª semana, foi necessário fazer uma cesárea. Miguel nasceu com 3,550 kg! Na maternidade, meu filho teve hipoglicemia. Com 17 dias de vida, teve bronquiolite. Por causa do parto antecipado, os pulmões dele eram mais frágeis.

Hoje, anos após o susto, está tudo bem. Meu medo era que ele desenvolvesse diabetes, porém sempre fazemos exames e, felizmente, não há problema algum.”

