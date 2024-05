Dermatite Perioral: Entenda o diagnóstico de Hailey Bieber

A modelo e influenciadora Hailey Bieber é conhecida por marcar tendência quando o assunto é beleza, exibindo sempre uma pele com aparência saudável e bem cuidada. No entanto, longe das câmeras nem sempre é assim: em vídeo recente no TikTok, ela dividiu com seus seguidores que, assim como acontece com todas nós, sua cútis nem sempre é livre de imperfeições – sobretudo depois de ser diagnosticada com dermatite perioral. Mas, afinal, o que isso significa? Aqui, descobrimos mais sobre a condição.

No vídeo, Hailey mostra algumas manchas avermelhadas que, segundo ela, são frequentemente confundidas com acne ou rosácea.

O que é dermatite perioral?

“A dermatite perioral é uma doença de característica inflamatória que acomete principalmente a região da face, por exemplo, ao redor da boca e o nariz, mas que também pode se manifestar nas áreas ao redor do olhos”, explica Claudia Marçal, médica dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Continua após a publicidade

A condição, usualmente, se apresenta em forma de pequenas lesões avermelhadas, que podem ter inflamação e, inclusive, caráter descamativo – dando a sensação de pele está ressecada.

“As lesões, geralmente, são pequenas espinhas ou pápulas que podem se tornar inflamadas e formar crostas. A sua causa, porém, não é completamente compreendida até o momento, podendo destacar diversos fatores de irritação”, elucida o dermatologista Renato Soriani. Elas ainda podem vir acompanhadas de coceira e a sensação de queimação no local das feridas.

Quais as causas da dermatite perioral?

Entre os fatores que podem levar ao surgimento da dermatite perioral na face, Soriani destaca a irritação da pele por cosméticos – sim, incluindo a maquiagem – uso prolongado de corticosteroides tópicos, alterações hormonais e até mesmo bactérias.

Continua após a publicidade

“O uso de cortisona, por algum motivo, melhora uma condição prévia, mas gera irritação, acne e dermatite perioral. Por isso que se confunde com acne vulgar, rosácea e com outras questões dermatológicas”, destaca Abdo Salomão Jr, doutor em dermatologia pela Universidade de São Paulo.

Além deles, Claudia aponta que alguns estudos já relacionam a condição com alterações da barreira epidérmica, alterações da microflora cutânea e uma desregulação do sistema imune da pele.

“A impressão quando se tem dermatite perioral é que quando a pessoa sorri parece que “vai trincar”. Inclusive, fica com o aspecto de envelhecimento”, acrescenta Salomão.

Continua após a publicidade

Apesar de não haver fatores específicos para o surgimento da dermatite perioral, existem alguns grupos mais vulneráveis às irritações avermelhadas na face: “Eles são formados por mulheres, geralmente em idade fértil, com pele mais oleosa e que já tinham acne ocasional. Mulheres com ovário policístico também têm uma chance maior, mas não é necessariamente só com essas pacientes”, conta o doutor em dermatologia.

Usualmente, mulheres na faixa etária de 15 a 45 anos de idade podem ser mais vulneráveis ao surgimento da dermatite, destaca Claudia.

Rosácea, acne ou dermatite perioral? Como diferenciar

Apesar de semelhantes, a rosácea e a dermatite perioral podem ser facilmente distinguidas quando analisadas com atenção – e, claro, com a ajuda de um dermatologista. “A dermatite perioral geralmente se concentra ao redor da boca, enquanto a rosácea tende a afetar mais a área central do rosto, incluindo as bochechas, nariz, testa e queixo”, diferencia Soriani.

Continua após a publicidade

Ademais, por ser uma doença vascular inflamatória crônica, a rosácea costuma apresentar pequenos vasos nas lesões – chamados de telangiectasias – além de, em casos mais graves, manifestar um aumento gradual do nariz por espessamento e dilatação dos folículos, o que não costuma ocorrer em casos de dermatite perioral.

A dermatite também é facilmente confundida com a acne, devido ao surgimento de pequenas espinhas na região da boca e do nariz. “Uma das formas de conduzir essa diferenciação da acne é observar a ausência de comedões (cravos) nos casos de dermatite perioral. Na condição da modelo também há um sinal típico, que não observamos na acne, que é a presença de um halo claro – não afetado – ao redor dos lábios, onde há poucos folículos”, recomenda a dermatologista Claudia Marçal.

Como tratar a dermatite perioral?

E o que fazer quando a condição se apresenta? “É importante evitar produtos irritantes, como maquiagem, produtos para a pele perfumados e que contenham sulfatos ou álcool, que podem piorar a condição”, recomenda Soriani. Compressas frias de água termal também podem ajudar.

Continua após a publicidade

Se a condição não melhorar, pode ser necessário usar medicamentos tópicos, como antibióticos ou cremes anti-inflamatórios, para ajudar a reduzir a inflamação e promover a cicatrização da pele.

Podemos evitar o surgimento?

Mas, afinal, consigo prevenir o problema? “Devemos evitar o uso prolongado de cremes contendo corticosteroides na face. Também é importante não fazer uso de cosméticos com veículos oclusivos e optar pela utilização de cremes dentais que não induzam uma irritação que possa desencadear o quadro”, finaliza Claudia.

No caso de Hailey, ela compartilha que utiliza um ácido azeláico – prescrito pela sua dermatologista – e glazing milk, tentando não colocar diversos produtos invasivos na pele.