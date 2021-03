Coronavac até o momento é segura para crianças e adolescentes

A vacina Coronavac, da Sinovac Biotech, após estudo feito com 500 pessoas de 3 a 17 anos, se mostrou eficaz na imunização dessa faixa etária contra Covid-19. Os resultados ainda estão em fase inicial de estudos e a empresa chinesa anunciou as primeiras evidências na segunda-feira (22), como disse o G1.

As crianças e adolescentes testados receberam duas doses médias ou baixas da vacina ou um placebo. De acordo com Zeng Gang, pesquisador do laboratório, disse que a maioria das reações adversas foi branda.

Apenas duas crianças que receberam a dose menor da imunizante tiveram febre alta e foram categorizadas como grau três, segundo o especialista, que não deu mais detalhes do estudo.

O estudioso ainda disse que os níveis de anticorpos desencadeados pela vacina CoronaVac em crianças foram maiores do que aqueles vistos em adultos 18 e 59 anos e em pessoas idosas, esses dados foram descobertos e coletados em testes clínicos anteriores.

Para faixa etária infantil de 3 a 11 anos, a dose menor conseguiu induzir reações de anticorpos favoráveis, e a dose média funcionou bem nos jovens de 12 a 17 anos.