Com covid-19, ator Paulo Gustavo é sedado e intubado

Internado com covid-19, o ator Paulo Gustavo, de 42 anos, foi intubado neste domingo, 21,. De acordo com sua assessoria de imprensa, o ator “necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura”, segundo nota divulgada pelo G1.

O texto diz ainda que a família agradece o apoio e carinho dos fãs. O marido do ator disse, em seu perfil no Instagram, que está confiante na recuperação do ator:

Hoje o amor a minha vida @paulogustavo31 tomou mais um passo na cura da infecção pelo COVID-19. Foi sedado e intubado para que a cura consiga se estabelecer nos seus pulmões sem cansá-lo tanto com a falta de ar que o incomodava. Estou calmo, confiante e tenho certeza que será um passo importante pra melhora completa do nosso guerreiro!!!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)