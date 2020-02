Consumo exagerado de corantes e gordura compromete o organismo

Arroz integral está no cardápio de desintoxicação

Foto: Mauro Holanda/ANAMARIA



O consumo exagerado de alimentos com corantes, gordura e açúcar pode levar a intoxicação do organismo e comprometer o metabolismo. Segundo a nutricionista funcional Flávia Cyfer, priorizar a ingestão de líquidos, frutas e vegetais crus traz benefícios imensuráveis para a saúde.

“Uma dieta ‘detox’ ajuda a varrer toxinas do organismo, sobretudo no fígado, onde elas mais se depositam, e no intestino, que muitas vezes perde sua capacidade de absorção com o acúmulo dessas substâncias”, aponta a especialista.

Mas o que são toxinas? Substâncias tóxicas para o corpo, que levam ao envelhecimento e à morte precoce das células, à perda de disposição e ao aumento do estresse e do peso.

A única maneira de se livrar desta “sujeira” é limpando o sangue. “O fígado, responsável pelo metabolismo de gorduras, livra-se de uma sobrecarga e passa a trabalhar de forma mais eficiente, produzindo o nível ideal de enzimas digestivas”, afirma a nutricionista da Equilibrium Consultoria, Carolina Martins.

Para se desintoxicar, o ideal é passar um tempo ingerindo preparações naturais e alimentos antioxidantes, incluindo no cardápio muitas frutas, legumes, verduras, leguminosas, arroz integral, peixes e chás como de camomila, capim-cidreira e maçã verde.

Evite por sete dias comer carne vermelha, frituras e gorduras em geral, embutidos, “fast food”, sal, açúcar, álcool, café, chás mate e preto, salgadinhos, bolachas e leite de vaca. “Depois de sete dias, deve ser introduzida uma alimentação balanceada, com o menor consumo de itens tóxicos”, ressalta o médico Tércio Rocha.