Como perder peso com saúde em 2018

Ao escolher sobremesas, opte por frutas com índice glicêmico baixo , picolé de frutas, gelatinas sem açúcar, porções controladas de doces com mais cacau e menos açúcar;

Se for beber cerveja, prefira sem álcool , que tem 60% menos calorias por garrafa, e intercale com consumo de água;

Evite água tônica , porque apresenta muito açúcar. O mesmo acontece com sucos industrializados e refrigerantes;

Fuja dos alimentos fritos, empanados, cremosos e à milanesa . Eles normalmente apresentam o dobro ou mais de calorias do que o mesmo alimento cozido ou grelhado;

Fique atento aos petiscos. Em vez do famoso amendoim japonês e dos salgadinhos, prefira picles, um queijo branco temperado com o mínimo de azeite e orégano, amendoim natural e sem sal (moderadamente), bolachas de arroz com queijos cremosos light, berinjelas e pimentões;