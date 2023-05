Como fazer a higiene adequada da região íntima feminina

Falar sobre saúde íntima ainda é um tabu, especialmente quando o foco é a higiene feminina. A falta de hábitos adequados, entretanto, causa graves problemas às mulheres, seja por infecções ou consequências delas, prejudicando todo o corpo. Para aumentar sua qualidade de vida e evitar doenças, descubra, a partir deste texto, como fazer a limpeza dessa região.

Como higienizar a região íntima?

A região vulvar, ou seja, a parte externa, deve ser higienizada com água e sabonete específico para a região íntima, tendo o cuidado de lavar sempre as dobras da virilha e entre grandes e pequenos lábios, de acordo com a ginecologista Gabriela Alcantara. “A vagina, por outro lado, é autolimpante, portanto não precisa ser higienizada”, esclarece.

Quais produtos usar para higiene íntima?

“Os sabonetes para higienização da região íntima devem ser preferencialmente líquidos, sem perfume ou corantes e com PH compatível com o PH vaginal, que é levemente ácido”, indica ela.

Higiene íntima na menstruação

Durante a menstruação além dos cuidados habituais, a mulher deve ficar atenta às trocas de absorvente ou higienização do coletor menstrual, conforme a especialista. É recomendado que o absorvente seja trocado a cada 4 horas e coletor de 6 a 12 horas, explica ela. “Algumas mulheres ficam mais incomodadas nesse período. Se elas acharem melhor, podem fazer a higiene íntima com mais frequência”, completa a ginecologista Luíza Baião.

Como limpar a região íntima depois do xixi?

Depois de urinar, muita gente fica em dúvida sobre como limpar a área, e a indicação de Luíza é fazer a higiene de frente para trás, com a mão por trás das nádegas, evitando que as bactérias da região anal alcancem a vaginal e crie infecções, como a candidíase.

Perfumes, lenços umedecidos e protetores diários podem ser usados?

Perfumes, lenços umedecidos e protetores diários não devem ser usados na vulva ou vagina, segundo Gabriela. “O perfume e o lenço umedecido possuem fragrância e outros componentes que podem predispor processos alérgicos, além de modificar o Ph vaginal. Já o protetor diário abafa a região e favorece a proliferação de fungos e bactérias, causando coceira e corrimentos indesejados”, pontua a médica.

Depois do sexo

Fazer xixi depois das relações sexuais ajuda a a eliminar as bactérias presentes na uretra e, dessa forma, previne infecções urinárias. Fazer a limpeza da área após o sexo para eliminar secreções também é uma indicação, mas sem fazer duchas vaginais.

E as roupas íntimas?

Calcinhas feitas com tecido respirável, como algodão, não apertam a vulva, por isso são mais uma dica. As especialistas ainda indicam dormir sem a peça. Para lavar, sabão neutro e água morna ou fria, deixando secar ao sol.

Cuidados com a depilação

A depilação ou falta dela não interfere na saúde íntima, desde que os hábitos de higiene estejam adequados, mas é preciso aparar os pelos maiores para diminuir a umidade e o aquecimento local.