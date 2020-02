Como controlar a pressão arterial em casa

Mulheres com 40 anos devem redobrar os cuidados para evitar a doença na menopausa

Foto: Getty Images

Seu coração é uma máquina que bombeia sangue para o corpo. A força dele para executar essa tarefa é chamada pressão arterial. Se for maior do que 13 por 8,5, indica pressão alta.

No caso feminino, a pressão alta está envolvida em 35% dos problemas de coração, afirmam os médicos Otávio C.E Gebara e Raul Dias dos Santos, autores do livro Coração de Mulher (Ed. Abril, 24,90 reais). Mais: 80% das mulheres tornam-se hipertensas após a menopausa. São fatores de predisposição: pais ou avós com a doença, sobrepeso, consumo alto de sal, sedentarismo e stress.

Cardápio aliado

Alterações simples no cardápio ajudam a evitar o problema

Foto: Getty Images

Peixes

Sardinha, atum ou salmão devem ser consumidos ao menos quatro vezes por semana. Ricos em ômega 3, gorduras insaturadas e vitamina D, eles ajudam a reduzir a pressão arterial.

Ervas

O sal retém líquido e dificulta a circulação. Ao reduzir 1 grama de sal por dia, diminui-se em 2% a chance de morte por problemas cardiovasculares. A nutróloga Isabel Jereissati dá uma receita de tempero para usar menos sal: no liquidificador, bata 1/2 xícara (chá) de sal com a mesma quantidade de alho e alecrim desidratados, 1 colher (sopa) de páprica e outra de mostarda em pó. Guarde na geladeira. Dura três meses.

Castanhas

Podem ser de caju, nozes, amêndoas, avelã ou castanha-do-pará. Cheias de antioxidantes, elas protegem as artérias e ajudam a evitar problemas de circulação e coração. Mas, não abuse: elas são muito calóricas.

Folhas verde-escuras

Espinafre, brócolis, couve e outras folhas verde escuras são fontes de cálcio, potássio, ferro e magnésio – substâncias vasodilatadoras. Outro benefício: a vitamina B, que o cérebro usa para fabricar serotonina, o hormônio do bem-estar

Meditar todos os dias faz bem à saúde

Foto: Getty Images

Coração tranquilo

Pesquisas comprovam que a meditação diminui em 30% as mortes decorrentes de problemas cardiovasculares. Nesse estado, você consome menos oxigênio, desacelera os batimentos cardíacos e o metabolismo diminui. Faça a meditação a seguir duas vezes ao dia, por cerca de vinte minutos, e deixe seu coração mais tranquilo:

1. Descalça, sente-se bem acomodada em uma cadeira, mantendo os pés apoiados no chão.

2. Mantenha a coluna reta. Solte os ombros e evite mudar de posição, mesmo que sinta dor e desconforto. Isso facilita a concentração.

3. Incline levemente o queixo para baixo mantendo-o paralelo ao corpo. A língua deve ficar no céu da boca. Mantenha os olhos semiabertos e fixe-os num ponto.

4. Coloque a mão direita sobre a esquerda e una a ponta dos polegares. Repouse as mãos nesta posição em seu colo. Agora, tente não pensar em nada específico, deixe a mente vazia e respire somente pelo nariz.