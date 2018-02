Cheiro do companheiro reduz estresse em mulheres, aponta estudo

Você já se viu pegando uma peça de roupa do seu namorado ou marido para sentir o cheiro do seu parceiro e se sentir acolhida? Pois bem, essa sensação tem uma explicação. Um estudo realizado pela Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, indicou que o cheiro do companheiro é capaz de diminuir o nível de cortisol no organismo feminino.

Este hormônio está relacionado com o seu nível de estresse. Quanto maior o nível deste hormônio no seu organismo, pior. “Muitas pessoas usam a camisa do companheiro ou dormem no lado do parceiro da cama quando ele está ausente, mas não percebem por que fazem isso. Apenas o perfume, mesmo sem a presença física, pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar a reduzir o estresse”, afirmou Marlise Hofer, uma das autoras do estudo.

A pesquisa teve a participação de 96 casais. O procedimento feito foi: os homens tiveram que vestir uma camisa por um dia inteiro e depois a roupa seria embalada e guardada. Depois, as mulheres eram expostas a três tipos de camisetas: um nova, a do seu parceiro ou a uma de um estranho. Em seguida, elas foram participar de um teste para medir os seus níveis de estresse.

Aquelas que tiveram contato com a blusa do seu parceiro, tiveram um grau menor de cortisol em comparação àquelas que entraram com o odor de um estranho. O resultado foi publicado pelo Journal of Personality and Social Psychology.

O cheiro carrega uma sensação de familiaridade e por isso tem o poder de diminuir o estresse, indica Frances Chen, outro autor do estudo. “Com a globalização, as pessoas estão viajando mais a trabalho e se mudando para novas cidades. Nosso estudo sugere que algo tão simples como levar uma peça de roupa usada pela pessoa amada pode ajudar a baixar os níveis de estresse quando se está longe de casa”.

