Esta é a melhor forma de se terminar com alguém, aponta estudo

Terminar um relacionamento costuma ser bem doloroso para ambas as partes. Até quem toma a decisão de dar um fim à relação sofre com isso. A boa notícia é que a ciência descobriu a melhor forma de terminar com alguém: sendo brutalmente honesto. A conclusão é de estudo da universidade americana Brigham Young University, publicado em agosto deste ano.

Os pesquisadores perguntaram a 145 pessoas como elas respondem a más notícias ditas de diferentes maneiras e em cenários variados – incluindo términos de relacionamento. Os entrevistados apontaram quais qualidades eles valorizavam mais: clareza, eficiência, franqueza, honestidade, específidade ou razoabilidade. Clareza e franqueza ficaram no topo das respostas. A melhor maneira de chegar a isso? Dizer de forma direta: eu quero terminar.

Geralmente, as pessoas dão voltas antes de chegar ao ponto principal, pois isso as faz se sentir melhor, mas não é o ideal para quem está recebendo as notícias. O mesmo vale para outros casos, como demissão.