Cau Saad ensina 3 exercícios funcionais em clima da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de futebol feminino começou no dia 7 de junho e, para entrar no clima do evento esportivo, nada melhor do que fazer exercícios específicos para esta categoria.

A personal trainer das famosas, Cau Saad, separou algumas dicas de treinos funcionais. Para ela, é de extrema importância que as pessoas se identifiquem com um treino, para ajudar na regularidade e disciplina dos exercícios.

“Procuro sempre entender o que motiva nossos alunos. Como fui jogadora, amo adaptar o futebol para os movimentos do funcional. Além de outras modalidades como vôlei, ski, handball. Ou seja, essa combinação deixa o dia a dia do treino muito mais divertido”, comenta Cau.

Para quem quiser arriscar a combinação do futebol com funcional, confira 3 treinos a seguir:

Treino para mudança de direção

Neste vídeo, Cau Saad ensina domínio com drible, e passe de chapa. Isso trabalha mudança de direção, lateralidade, velocidade de reação e velocidade.

Treino para velocidade de reação

Cau Saad ensina domínio com drible e passe de letra. Através do treino é possível trabalhar velocidade de reação, mudança de direção e velocidade.

Treino para equilíbrio

Neste vídeo, Cau Saad ensina toque alto de primeira, com peito de pé. Com este exercício, trabalha-se o equilíbrio e a velocidade.

