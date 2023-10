Saúde íntima no tratamento oncológico: cuidados essenciais

Atualizado em 20 out 2023, 12h42 - Publicado em 21 out 2023, 07h27

Passar por um tratamento oncológico é sempre um desafio emocional e físico, especialmente quando o assunto é câncer de mama. De extrema importância, o tratamento deve ser feito com acompanhamento médico especializado, já que o corpo pode reagir de diversas formas, isso sem falar dos efeitos colaterais que, nas mulheres, podem afetar diretamente a saúde íntima e o bem-estar sexual.

A mastologista e líder do Centro de Referência da Mama do ACCamargo, Fabiana Makdissi, explica que, quando o assunto é câncer de mama, mais de 80% dos tumores são estimulados por hormônios e que, por isso, terapias anti-hormonais são necessárias durante o tratamento.

“O bloqueio hormonal inibe a produção de hormônios das pacientes. No caso de mulheres com menos de 50 anos, por exemplo, que ainda teriam seu status hormonal mantido, pode acontecer o estado de menopausa precoce. Pacientes que tenham indicação de quimioterapia têm seus ciclos menstruais interrompidos por conta dos remédios, entrando também no estado de menopausa”, explica.

“O tratamento de bloqueio hormonal pode durar de 5 a 10 anos, dependendo da gravidade em que se encontra o câncer, e deve ser seguido mesmo após a remoção do tumor”, comenta a médica. “Apesar disso, ele não acelera a menopausa e, quando encerrado, a mulher voltará à produção de hormônios adequada para a idade.”

O estado de menopausa precoce pode ter sintomas como ondas de calor, alterações na libido, ganho de peso e ressecamento vaginal, causando desconforto e dor durante as relações sexuais.

Ele é ainda mais sentido por mulheres mais novas, que, em uma vida saudável, estão com a produção de hormônios no auge.

No caso de ressecamento vaginal, comum e incômodo para muitas, utilizar produtos especializados para a região íntima ajudam no desconforto.

Hidratantes intravaginais e lubrificantes íntimos são uma boa pedida. Durante o tratamento, também é importante focar em produtos menos agressivos para pele da vulva, como sabonetes e espumas de limpeza neutros.

“Busque por produtos hipoalergênicos, à base de vitaminas D e E, de pH neutro ou similar com a vulva da mulher”, aconselha Fabiana.

O câncer de mama acomete 60 a cada 100 mil mulheres no país, mas tem tratamento e cura. É de extrema importância buscar por atendimento e profissionais especializados.

“É crucial buscar por informações precisas sobre a doença e compartilhar sentimentos com amigos e familiares em busca de apoio emocional, assim como os próprios médicos para alívio dos sintomas e tratamento especializado”, finaliza a médica.