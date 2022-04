Camila Reis desenvolve produtos naturais para cabelos crespos e cacheados

A baiana Camila Reis atuava como estagiária no setor financeiro de uma empresa quando passou por algumas dificuldades que resultaram em um momento de baixa autoestima. O local de trabalho exigia uma estética com a qual ela e seu cabelo cacheado não se enquadravam e, por isso, fez um procedimento químico para mantê-lo liso. Mas não demorou muito tempo para perceber o quanto isso a fazia infeliz.

Em 2014, incentivada por um grande número de mulheres que passaram a assumir seus cabelos crespos e cacheados, ela decidiu que era o momento de parar de danificar seus fios com químicas e o calor das chapinhas. “Nesta época, entrei em grupos no Facebook sobre cabelo e comecei a lembrar como era meu cabelo natural. Então comecei o processo de transição capilar e passei a pesquisar produtos para tratar o meu cabelo natural”, conta Camila em entrevista a CLAUDIA.

Estava decidida a seguir uma nova rotina com seu cabelo, mas se deparou com a falta de produtos 100% naturais. “A química do meu cabelo já tinha ido embora e o meu cabelo natural e não estava se dando bem com os produtos de antes, então eu comecei a pesquisar quais meu cabelo natural se adequaria e os produtos naturais sempre tiveram boa aceitação”, lembra.

“Conheci o óleo de coco e de rícino, que eram os mais famosos, mas meu cabelo não se adapta ao óleo de coco e o de rícino que eu comprava era muito pequeno. Eu via as meninas conversando nos grupos sobre outros tipos de óleo, fui atrás, tentei, mas não gostei da qualidade, cheirava a óleo de cozinha.”, lembra a empreendedora.

Após diversas pesquisas, Camila saiu da empresa em que trabalhava e trouxe de uma viagem à Itália um equipamento específico para a extração de óleos de sementes. O período de descoberta e aprendizado foi marcado por momentos de muita euforia e de tristeza. “Cada semente tem seu ponto de umidade, então eu tinha que estudar cada semente para produzir o óleo”, explica.

Foi aí que a Óleos da Mi nasceu. No ano seguinte, Camila passou a comercializar uma grande diversidade de óleos puros, além de manteigas e argilas, principalmente entre amigas, que fizeram o bom e velho “marketing do boca a boca” e, em apenas 7 meses, as suas vendas quadruplicaram.

Pouco tempo depois, Camila desenvolveu o site e inaugurou o e-commerce para vender os produtos naturais. A demanda era tanta que ela precisou buscar fornecedores confiáveis para produzir a quantidade necessária.

“Em 2018, eu comecei a pesquisar também os óleos amazônicos, porque eu vi os produtos da Natura de origem andiroba, de manteiga e achei impressionante serem óleos produzidos no Brasil, porque é tão inacessível pra gente pegar a matéria prima de forma sustentável”, diz a empreendedora. A partir disso, começou a utilizar produtos amazônicos em sua loja, trazendo mais diversidade e originalidade para os óleos.

O perfil no Instagram do Óleos da Mi conta com mais de 13 mil seguidores e a fundadora busca levar informações para as pessoas que não sabem como começar a cuidar das madeixas. “O autoconhecimento também vem do cuidar do seu próprio cabelo, assim as pessoas entendem como o cabelo funciona. A gente que não ouve, o cabelo fala e gente que não escuta”, aponta.

“Tem muita cliente que não sabe cuidar do cabelo, parece brincadeira, mas não. Porque quando a gente estava com o nosso cabelo com química a gente recebeu orientação do salão de cuidados e produtos específicos e é o que a gente foi condicionado a fazer. Mas não temos instruções de como cuidar do nosso cabelo natural e hoje com uma gama muito grande de opções, as pessoas ficam perdidas”, explica Camila.