Boate Class: conheça a aula de dança que animou a Casa Clã

A CASA Clã começou oficialmente e está aberta para o público: e um dos eventos mais divertidos da última quinta-feira (9) foi a aula de dança conhecida como Boate Class, que tem feito um enorme sucesso nas redes sociais. Quer conhecer mais desta modalidade que te faz suar a camisa ao som dos maiores hits musicais? A professora e coreografa Isa Zendron explica tudo!

O que é BOATE CLASS?

A BOATE CLASS é uma escola de dança que surgiu com a iniciativa de criar um ambiente feminino para extravasar, se sentir poderosa e dona de si por meio da dança de músicas enérgicas da cultura pop. A ideia foi um sucesso, e logo o nome viralizou pelas redes sociais. O necessário para praticar? Se jogar sem medo de ser feliz! “Se soltem, não fiquem com vergonha. Sempre digo que se o preço para ser feliz é passar uma ‘vergonhinha’, está barato, né?”, brinca Isadora. Ela ainda conta que o intuito das aulas é dançar sem pressão, e quebrar o estigma que dançar é uma arte que requer exigência e perfeição. “O que eu trago na BoateClass é a gente dançar para ser feliz. Por isso o nome: a boate é um lugar que a gente dança sem preocupações.”

Como é a aula?

A aula tem início com um aquecimento e, em seguida, o passo a passo da coreografia que será trabalhada no dia é apresentado calmamente. A aula contém algumas pausas para descanso, mas finaliza com um boost onde as alunas dançam enquanto fazem cooper em círculos. Encerra então, com um alongamento relaxante com meditação.

Benefícios da Boate Class

Os benefícios da dança são inúmeros: além de libertadora, permite que conheçamos nossos corpos e gera aquela sensação gostosa de alegria. Além disso, liberamos endorfina e a autoconfiança é desenvolvida. A especialista contou que, pelo fato das mulheres serem criadas com a síndrome de impostoraacoplada às suas personalidades, quando começou a lecionar dança, apesar de satisfeita, se manteve muito insegura. Trocando experiências com outras mulheres e as vendo adquirir confiança, esse sentimento também a atingiu.

O que difere uma aula da BOATE CLASS de uma aula de dança convencional é que, diferentemente das outras, essa foca mais na mente do que no físico. “Não foco tanto no fitness, gosto que a pessoa dance com drama, um pouquinho de teatro, sabe? Aquela performance do seu jeito, sem se preocupar em acertar”, conta a bailarina.

“Não é só sobre performar, mas sobre confiarmos em nós mesmas, nos nossos limites e na nossa movimentação. Isso muda nossa mente em relação ao julgamento: paramos de julgar as outras porque vemos que elas estão felizes”, defende.

Entre diversos benefícios para a mente, a dança também pode ser considerada uma meditação ativa. Quando estamos dançando, não podemos ter os pensamentos ocupados para memorizar as coreografias. Isto é, enquanto se pratica a dança, é necessário focar apenas no seu próprio corpo.

Entretanto, muito também é exercitado na dança, que é, além de tudo, uma ótima opção para quem não aprecia atividades maçantes, como a esteira. “Você está distraída tentando prestar atenção na movimentação, na música, então acaba sendo menos monótono”, aponta. Além disso, existe uma tonificação muscular pelos movimentos de agachamento e dos braços.

Como participar da Casa CLÃ

A Casa Clã será aberta ao público entre os dias 9 e 11 de março. Para participar, basta conferir a programação completa, e logo em seguida, selecionar os seus dias favoritos. Acesse os links de inscrição:

Sobre a Casa CLÃ

Casa Clã acontecerá de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e é uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com e Elástica, com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery e LinkedIn.

Durante os quatro dias de eventos, o sentido feminino que está em todos nós será despertado através de uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que vão compor rodas de conversa, workshops e apresentações.

A Casa Clã conta com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery, LinkedIn e Senac.