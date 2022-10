6 benefícios de dormir sem roupas que você precisa conhecer

Atualizado em 6 out 2022, 12h51 - Publicado em 7 out 2022, 08h09

Sem dúvidas, ir para a cama com aquele pijama macio é uma delícia – no entanto, essa pode não ser exatamente a melhor estratégia se a ideia é ter mais qualidade do sono. Não acredita? Pois saiba que diversos estudos apontam que existem muitos benefícios em dormir sem roupas, que vão da prevenção do ganho de peso ao aumento da confiança e autoestima. Abaixo, reunimos algumas das melhores razões para testar!

Você pega no sono mais rápido

De acordo com especialistas da Healthline, a temperatura tem um impacto imenso na qualidade do sono – e ela deve ficar ali entre os 15 e 20ºC. Quando você dorme sem roupas, a sua temperatura corporal baixa e você não corre o risco dela aumentar, interrompendo o sono REM. Além disso, o hábito também manda sinais biológicos para o seu corpo de que é hora de dormir, te fazendo pegar no sono mais rápido.

Menos estresse e mais estabilidade para seu humor

Como dormir nua pode ajudar a diminuir a temperatura do corpo e produzir um sono de maior qualidade, é bastante provável que você sinta uma redução no estresse. Isso porque um estudo realizado pelo The Journal of Gerontology, que analisou os padrões de sono e seus efeitos, mostrou uma relação íntima entre os níveis de sono e estresse. Também há evidências de que o tratamento da insônia tem um efeito positivo no humor geral, de acordo com um estudo apresentado pela American Psychological Association que se concentrou no tratamento da insônia e no estudo dos efeitos secundários no humor.

Dormir sem roupas aumenta a confiança e autoestima

Outro estudo descobriu que passar mais tempo nu aumentou a autoestima e reduziu a insatisfação corporal dos participantes. Ele também cita os impactos culturais na autoimagem e como o simples ato de tirar as roupas pode ajudar a superar bloqueios mentais e padrões de beleza irreais. Já que não dá para sair totalmente nua por aí, aproveite aqueles minutinhos antes de ir para cama para se despir.

Previne o ganho de peso e aumenta o metabolismo

Em uma revisão de diversos estudos publicada pela Obesity Society, ficou provada a relação entre dormir pouco e ganho de peso. Seguindo esta linha, dormir sem roupas te ajuda a manter ou arrumar seu cronograma de sono e a atingir as horas recomendadas por noite, dando aquela forcinha ao metabolismo e a manutenção de um peso saudável.

Mantém a sua pele saudável

Além de reduzir os sinais de envelhecimento na pele, o sono mais profundo alcançado ao dormir nua ajuda a pele a curar feridas mais rapidamente, de acordo com um estudo publicado na revista Federation of American Societies for Experimental Biology.

Ajuda a manter a saúde vaginal

Diversos estudos defendem que dormir sem calcinha tem um impacto positivo na saúde vaginal. Roupas íntimas apertadas, por exemplo, aumentam os riscos de desenvolver infecções comuns, como a candidíase.